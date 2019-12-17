Супермен Красный сын: официальный трейлер

Супермен Красный сын / YouTube

Супермен Красный сын получил официальный трейлер, в котором все супергерои, которых мы знаем по Лиге Справедливости родились и работают на СССР, а не на США.

Не только Супермен с серпом и молотом на груди, но и Бэтмен в ушанке, Зеленый Фонарь в костюме пилота советского истребителя, Диана Принс в наряде под коммунистов, появятся в мультфильме.

Супермен же решит все задания, которые ему дает вождь СССР - Иосиф Сталин.

Супермена в мультфильме озвучил актер Джейсон Айзекс, наиболее известный по роли Люциуса Малфоя в цикле фильмов о Гарри Поттере.

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Супермен Красный сын смотреть онлайн первый трейлер:

Мультфильм Супермен Красный сын выйдет в начале 2020 года