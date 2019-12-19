Тенет 2020: дата выхода, актеры и трейлер смотреть онлайн

Тенет / Довод / EW

Долгожданный фильм Кристофера Нолана Тенет / Довод выходит в прокат летом 2020 года.

Шоуранеры сообщили имена актеров, и раскрыли основной сюжет фильма Тенет.

Фильм расскажет о мировом шпионаже, однако подробности сюжета не раскрываются.

По словам Кристофера Нолана, в ленте много крупномасштабных постановок, ожидаются сцены в семи странах мира, а также будут крутой актерский состав и серьезные декорации. Еще режиссер называл фильм "самым амбициозным".

Тенет / Довод / Warner Bros

В фильме Тенет / Довод сыграли Роберт Паттинсон (Гарри Поттер и Кубок огня", "Сумерки"), Элизабет Дебики ("Агенты UNCLE"), Джон Дэвид Вашингтон, Кеннет Брана ("Гарри Поттер и тайная комната"), Майкл Кейн ("Интерстеллар") и другие .

Тенет смотреть онлайн с украинским переводом трейлер:

Фильм Тенет выходит в Украине 16 июля 2020 года.

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