Молодой Папа 2 сезон: что было в первой серии

Новый Папа - Молодой Папа 2 сезон 1 серия - обзор / НВО

Сериал Новый Папа - это 2 сезон сериала Молодой Папа Паоло Соррентино. 1 серия Молодого Папы выходит в понедельник 13 января, и мы узнаем, что же на самом деле случилось с Пием XIII в сериале Молодой Папа.

Во втором сезоне Молодой Папа - Новый Папа появляются такие персонажи, как Посол Ватикана, который исполняет "деликатные" поручения Госсекретаря Ватикана, и новый таинственный кардинал, сэр Джон Брэннокс, который станет Папой Иоанном Павлом III.

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Новый Папа будет выпускать по серии каждую неделю, так что ожидайте обзоров на Главреде.

Новый Папа - Молодой Папа 2 сезон: 1 серия обзор

Оказывается, у Пия XIII начались тотальные проблемы с сердцем, и пришлось проводить срочную пересадку сердца. Однако, судя по разговорам персонажей, его сердце не прижилось - трижды. Теперь Папа уже 9 месяц лежит в коме в Ватикане, и его подданные не знают, что делать с Папой.

К тому же, голову подняли исламисты - они прислали видео, в котором пообещали убивать христиан, и почти что объявили Джихад.

Анджело Войелло принимает решение баллотироваться в папы на собрании курии, но его конкурент кардинал Эрнандес не дает занять папское место. В результате Войелло принимает решение продвинуть кардинала Томассо в Папы.

Однако, почувствовав власть, бывший монах Кардинал Томассо, принимает имя Папы Франциска II, и призывает в Ватикан монахов. Он впускает в Ватикан беженцев-мусульман, полностью обирает кардиналов и планирует спустить все деньги Ватикана на помощь бедным.

Пока на площади Св. Петра фанатики моляться за то, чтобы очнулся Пий XIII, кардиналы в Ватикане судорожно ищут выход, как не разрушить Церковь, и вразумить Папу.

Фарнциск ІІ оказался не таким сговорчивым, как Пий, и устроил настоящий ад всем, особенно Войелло, которого собрался разжаловать.

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Войелло встретился с Эрнандесом, и они договорились ради сохранения Церкви избрать сэра Джона Брэннокса, который был на третьем месте на голосовании.

В результате, Фарнциск ІІ "неожиданно" умирает от инфаркта, который устроил Посол Ватикана - человек Войелло. А кардиналы собираются лететь в Великобританию.

Серия примечательна тем, что Пий XIII незримо присутствует между подданными, и иногда помогает им. Он доказывает свое звание святого, и совершает некоторые чудеса, которые влияют на события. Также сменили заставку - теперь это молодые монашки, которые танцуют стриптиз в своей спальне рядом с крестом, который светится неоном.

Молодой Папа 2 сезон 1 серия смотреть онлайн трейлер:

Напомним, сериал Молодой Папа можно смотреть на платном ресурсе Амедиатека - новые серии будут выходить еженедельно с 10 января.