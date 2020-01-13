Молодой Папа 2 сезон: что было во второй серии

Новый Папа - Молодой Папа 2 сезон 2 серия - обзор / HBO

Новая 2 серия 2 сезона Молодой Папа - Новый Папа Пауло Соррентино вышла на ТВ. После первого провала с Франциском ІІ, Анджело Войелло, Алонсо Гутьеррес, София, Марио Ассенте и Хорхе Агирре очень осторожно уговаривают сэра Джона Брэннокса стать Папой.

В новой серии 2 сезона Молодого Папы снова появляется Пий XIII, который незримо влияет на всех святых отцов и Софию.

Новый Папа - Молодой Папа 2 сезон: 2 серия обзор

Во второй серии Нового Папы Анджело Войелло совершает паломничество в Великобританию, чтобы уговорить малоизвестного кардинала Брэннокса стать Папой. Горячие парни из Италии совершают поездку в Великобританию, чтобы привезти домой будущего папу. Однако сталкиваются со странными традициями британцев, и необычной философией кардинала Брэннокса.

Все кардиналы испытывают неловкость в гостях, кардиналы Бернардо Алонсо Гутьеррес и Маррио Ассенте превозмагают порочное желание сделать друг друга не одинокими, София же наоборот, перевозбуждается от британского сплина и старинных портретов.

Новый Папа 2 серия - Кардинал Брэннокс / HBO

Анджело Войелло приходится судорожно искать точки соприкосновения с Брэнноксом.

Не последнюю роль сыграл дух Пия Пий XIII, который совершил загадочные манипуляции с коробочкой Брэннокса, которые привели к его сомнениям и тяжким мыслям.

До последнего момента зритель остается в неведении - что же на самом деле решит предпринять Брэннокс, и не проснется ли в самый неподходящий момент Ленни Пий XIІІ.

Молодой Папа 2 сезон 2 серия смотреть онлайн с русским переводом трейлер:

Напомним, сериал Молодой Папа можно смотреть на телеканале HBO и на платном ресурсе Амедиатека - новые серии будут выходить еженедельно с 10 января.