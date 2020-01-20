Молодой Папа 2 сезон: что было в третьей серии

Новый Папа - Молодой Папа 2 сезон 3 серия - обзор / НВО

Сериал Новый Папа, сиквел Молодого Папы Паоло Соррентино выходит онлайн. В сети уже обсуждают 3 серию Нового Папы, которая вышла 17 января. Кардинал сер Джон Брэнокс должен принять окончательное решение о своем папстве, но на показывают, что он сомневается еще больше чем Ленни - Пий XIII.

В новой 3 серии Нового Папы к Бренноксу спускается сам святой Пий XIII и дает наставления.

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Новый Папа будет выпускать по серии каждую неделю, так что ожидайте обзоров на Главреде.

Новый Папа - Молодой Папа 2 сезон: 3 серия обзор

Сер Джон Бреннокс оказывается несчастным человеком - как и Ленни он неладит с родителями. Точнее, для них он вообще не существует, хоть ему доверили высочайшую должность - главы Ватикана. Все из-за того, что по их мнению из-за Джона умер их любимый сын Адам.

Тем не менее, Бреннокс демонстрирует, что он безумно желает Софию, и легко поддается на лесть Войелло. Когда же приходит время давать ответ - он оказывается быть Папой, хоть и хочет этого всей душой. Однако Войелло его ловко обманул.

В итоге за Бреннокса проголосовали 115 кардиналов - кто-то один отдал свой голос Ленни. Учитывая, что это голосование "типа" претендовало на благословление Святого

Духа, то один голос за Ленни - как-никак чудо.

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Новый Папа - Молодой Папа 2 сезон - 3 серия: Эстер и чудо / НВО

В то же время Эстер, которая осталась одна с Пием ждет чуда - у нее нет работы, и каналам больше неинтересно, как Ленн свершил чудот над ней.

Но вот и новое чудо - она встречает мужчину, с которым занимается сексом, и который предлагает ей продаться за ночь с сыном-инвалидом известной бизнес-вумен.

У Бреннокса новые проблемы - во первых сторонники Пия среди верующих не признают его избрание, а во-вторых, на него есть куча компромата, причем, не у Вайелло. Все его встречи проходят безрезультатно - не как у Пия.

И ему приходится принять на работу своего главного шантажиста - кардинала Спалетта.

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Молодой Папа 2 сезон 3 серия смотреть онлайн трейлер:

Напомним, сериал Молодой Папа можно смотреть на платном ресурсе Амедиатека - новые серии будут выходить еженедельно с 10 января.