Молодой Папа 2 сезон: что было в четвертой серии

Новый Папа - Молодой Папа 2 сезон 4 серия - обзор / НВО

Сериал Новый Папа, сиквел Молодого Папы Паоло Соррентино выходит онлайн. В сети обсуждают 4 серию Нового Папы, которая вышла 17 января. Новый папа Иоанн Павел III проводит встречи со знаменитостями, пытается утвердить свой авторитет, против условно живого Ленни - Пия XIII.

Иоанн Павел III впервые посетил Пия XIII в больнице в новой серии.

Новый Папа будет выпускать по серии каждую неделю, так что ожидайте обзоров на Главреде.

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Новый Папа - Молодой Папа 2 сезон: 4 серия обзор

Мэрилин Мэнсон прибыл в Ватикан познакомиться с Папой, и подарил ему свою картину. Однако был неприятно удивлен, что перед ним не Пий XIII, а уже другой папа, и посоветовал ему проведать Пия XIII.

Тем временем, монахини в Ватикане начали забастовку из-за того, что им не дали средств свозит умирающую мать одной из них в Лувр. Возглавила все сестра Лизетта, которая начала действовать через социальные сети. Читайте такжеМолодой Папа 2 сезон: что было в третьей серииОднако кардиналы отключили вайфай. Кроме того, благодаря скрытым камерам, они собрали компромат на всех участниц забастовки. Войелло все ловко держит под контролем.

Эстер переживает трудные времена - ее новый любовник предлагает за деньги переспать с недоразвитым сыном богатых знакомых.

Отец Томассо переживает искушение - к нему приезжает молодой знакомый, с которым у них когда-то был роман.

Новый Папа - Молодой Папа 2 сезон 4 серия - онлайн / НВО

Правительство Италии, почувствовав слабину в новом Папе, отменяет финансовые льготы для Церкви и Ватикана.

А Иоанн Павел III полностью влюблен в Софию - когда Томасо исповедуется ему из-за Фредди, Папа представляет себе голую Софию.

Финальная же сцена - София, которую представляет Иоанн Павел III раздевается и занимается извращенным оральным сексом со своим мужем.

Молодой Папа 2 сезон 4 серия смотреть онлайн трейлер:

Напомним, сериал Молодой Папа можно смотреть на платном ресурсе Амедиатека - новые серии будут выходить еженедельно с 10 января.