Молодой Папа 2 сезон: что было в пятой серии

Новый Папа - Молодой Папа 2 сезон 5 серия - обзор / НВО

Сериал Новый Папа, сиквел Молодого Папы Паоло Соррентино выходит онлайн. Новая 5 серия Новвого папы вышла 24 января. Новый папа Иоанн Павел III встречается с Шерон Стоун, и дает ответ исламским экстремистам, которые начали войну с християнами. Но в центре внимания снова Ленни-Пий XIII. Открывается тайна, кто голосовал за него во время избрания Иоанна Павла III. Также случается нечто снова похожее на чудо.

Иоанн Павел III намерен дать судьбоносное интервью.

Новый Папа будет выпускать по серии каждую неделю, так что ожидайте обзоров на Главреде.

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Новый Папа - Молодой Папа 2 сезон: 5 серия обзор

Иоанн Павел III встречается с Шерон Стоун, которая по его просьбе дарит ему свои лабутены. Первые 5 минут серии - всплошная отсылка - Папа просит актрису не закидывать ногу за ногу (Основной инстинкт), а когда у нее затекли ноги, и Шерон все же просит совершить то движение из фильма, Папа приказывает всем в комнате отвернуться. Шерон Стоун просит Иоанна Павла III разрешить браки и гей-браки. Звучит также легендарная фраза: "Для джина с тоником никогда не рано".Читайте такжеМолодой Папа 2 сезон: что было в четвертой серии

С каждой серией заставка становится все более откровенной - в 5 серии монашки просто танцуют стриптиз у своего креста в комнате отдыха.

Посол Святого Престола и Войелло во время просмотра очередного фильма о мусульманах с голыми женщинами обсуждают как Сполетто и Томас Альтбрук готовят компромат и заговор против папы Иоанна Павла III.

Сам Папа дает Софи свой личный номер, и не перестает с ней флиртовать. Намекают, что находится в таинственной коробочке Бреннокса - это естественно, связано с братом Бреннокса - Адамом.

Новый Папа - Молодой Папа 2 сезон 5 серия - онлайн / НВО

В конце муж оставляет Софию одну дома, отправляясь на деловую встречу, и она звонит Иоанну Павлу III, чтобы с ним прогуляться в катакомбах. Там он признается, что не верит в естественную смерть Франциска II, и что он знает, кто голосовал на выборах за Ленни. Также он намерен официально разрешить браки католическим священникам и гей-браки.

Пий XIII начинает вздыхать после 415, потом 414, 413, и так далее вдоха-выдоха. так что его дыхание начали транслировать по радио, и он снова в центре внимания.

Эстер убегает, а сестра, которая приютила беженца и начала с ним спать - беременна. Теперь конец не только забастовке, но и некоторым свободам монахинь.

Молодой Папа 2 сезон 5 серия смотреть онлайн трейлер:

Напомним, сериал Молодой Папа можно смотреть на платном ресурсе Амедиатека - новые серии будут выходить еженедельно с 10 января.