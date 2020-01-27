Молодой Папа 2 сезон: что было в шестой серии

Новый Папа - Молодой Папа 2 сезон 6 серия - обзор / НВО

Сериал Новый Папа, сиквел Молодого Папы Паоло Соррентино выходит онлайн. 6 серия Нового Папы, которая вышла 24 января. Заговор Альтрука и Сполетта рвскрыт кардиналом Войелло, и вскрываются слабости новоизбранного Папы Иоанна Павла III. Ватикан на грани катастрофы, и спасти его может только чудо. Все с затаенной надеждой ждут, что будет с Пием XIII.

В новой 6 серии мы видим, что Новый Папа сам бы не против, чтобы на свое место скорее вернулся святой Пий XIII.

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Новый Папа будет выпускать по серии каждую неделю, так что ожидайте обзоров на Главреде.

Новый Папа - Молодой Папа 2 сезон: 6 серия обзор

София разоблачает заговор Сполетто, Гуардини и Томаса Альтбрука. В свободное время они обдалбываются героином по самое нехочу и занимаются сексосм с несовершеннолетней школьницей за деньги.

Когда она пытается донести это Папе - сама, и через Войелло, то ей напрямую начинают угрожать. Войелло же потерпел окончательный крах в Ватикане - Папа, вместо того, чтобы присечь педофилию и разврат, увольняет его с должности госсекретаря Ватикана.

Войелло завершает все свои дела в церкви, решает все проблемы монашек, и советует им не прекращать борьбу.

Новый Папа - Молодой Папа 2 сезон - 6 серия: смотреть онлайн / НВО

Мать мальчика, с которым за деньги занимается сексом Эстер, называет девушку святой и сравнивает с Мадонной и Марией Магдалиной.Читайте такжеМолодой Папа 2 сезон: что было в пятой серии При этом на вопрос о различиях между святой и проституткой говорит, что разницы нет. Однако, когда Эстер влюбляется в ее сына, прогоняет девушку прочь. Между ними происходит конфликт, из-за которого Эстер почти убивает ее, но Ленни шевелит пальцем, и случается чудо. Эстер с Пием отправляется в Венецию под больницу с палатой Пия XIII.

Иоанн Павел III готовится дать интервью, в котором хочет объявить о разрешении браков и гей-браков в церкви, но случается катастрофа.

Сполетто раскрывает Софии, чем он шантажировал Бреннокса - это напрямую связано с тем, что он держит в коробке и достает каждый вечер.

Молодой Папа 2 сезон 6 серия смотреть онлайн трейлер:

Напомним, сериал Молодой Папа можно смотреть на платном ресурсе Амедиатека - новые серии будут выходить еженедельно с 10 января.