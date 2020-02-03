Мулан 2020: эпические сражения, магия и бег по стенам в новом трейлере

Мулан смотреть новый трейлер онлайн / Disney

В новом трейлере фильма Disney Мулан, показали главных злодеев и финальную битву.

Новый трейлер Disney выкатили как раз к кубку Супербоул, так что его посмотрело максимальное количество потенциальных зрителей в кино.

Фильм приближается к премьере, и студия готова показать больше сцен с готовой графикой. В ролике много новых кадров и сцен.

Показаны кадры с тренировок Мулан, эпичное масштабное сражение, и ее дуэль с ведьмой, и конечно же - с главным злодеем.

Мулан новый трейлер смотреть онлайн:

Новый фильм Мулан, снятый по мультфильму с одноименным названием выходит в Украине 26 марта.