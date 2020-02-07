Молодой Папа 2 сезон: что было в восьмой серии

Новый Папа - Молодой Папа 2 сезон 8 серия - обзор / Новый Папа - НВО

Сериал Новый Папа, сиквел Молодого Папы Паоло Соррентино выходит онлайн. 8 серия Нового Папы показывает, какой скандал поднимается в Ватикане после того, как возвращается Пий XIII. Папа Иоанн отправляется в Альпы и впадает в меланхолию, а кардинал Войелло начинает наводить порядок после того, как Папа его восстановил.

В новой 8 серии мы узнаем, как планируют вернуть Пия XIII.

Новый Папа - Молодой Папа 2 сезон: 8 серия обзор

В 8 серии Бауэр рассказывает Войелло, что происходит в Ватикане - как троица во главе с Ассенте манипулирует Папой и уничтожает Ватикан. Он признается, что не успел ничего сделать с Франциском Вторым - но в то же время Ленни просто шевельнул мизинцем, пока был в коме. Второе - он сообщает, что Ленни вернулся в Ватикан.

Папа просит Войелло вернуться на должность секретаря, за это Беллардо просит одно - достойно похоронить его единственного друга - Джероломо и чтобы сам Папа провел службу. Пока Ленни приходит в себя в Ватикане, София ездила в Альпы приводить в себя Брэннокса. Когда он вернулся, то Войелло крепко "взял за яйца" всю троицу - кандиналов разжаловали и лишили санов, а Томас Альбрук сел в тюрьму. С Гуичардини подловили монашки, и записали на диктофон, а со Спалетта разобрался сам Войелло.

Бреннокс признался, что он не писал знаменитую работу срединного пути - он просто наркоман, из-за которого умер его гениальный брат.

Новый Папа - Молодой Папа 2 сезон - 8 серия: смотреть онлайн / НВО

Министр финансов Италии же поплатится за развлечения с несовершеннолетней ученицей, наркотики и шантаж.

Ленни пришел в монастырь и пообщался с монашками - они пришли в восторг, его сфотографировали, и опубликовали фото, и Брэннокс пришел к Войелло с вопросом - что делать. В результате, ему посоветовали поговорить с Ленни лично.

В конце очень символическая сцена - Брэннкс перед сном снимает облачение Папы и усталый идет спать, а Ленни стоит голышом перед своим костюмом папы в разрушенном бассейне.

Молодой Папа 2 сезон 8 серия смотреть онлайн трейлер:

Напомним, сериал Молодой Папа можно смотреть на НВО и на платном ресурсе Амедиатека. Последняя 9 серия Нового Папы выходит 7 февраля.