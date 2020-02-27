Человек-Невидимка 2020 - лучший фильм зимы, и почему его нужно смотреть

Человек-невидимка 2020 - рецензия и обзор / Universal Pictures

Новый фильм Человек-Невидимка 2020 выходит во всех кинотеатрах Украины 27 февраля. Несравненная Элизабет Мосс сыграла главную роль в фильме свою обычную роль, столь знакомую нам по Рассказу служанки.

Без лишних слов, можно сказать, что фильм Человек-невидимка - фильм одного актера - ливер Джексон-Коэн не так много мелькает на экране, как и остальные.

Фильм Человек-невидимка в Украине выходит как ужасы, и полностью оправдывает ожидания - в нем будет все - от страшных скрипов и камер наблюдения до маньяков, убийств кухонным ножем, социопатов и неожиданных поворотов сюжета.

Человек-невидимка 2020 - сюжет

Сесилия Каас сбегает из дома - ее до чертиков пугает муж-социопат, который еще и миллионер и агрессивный преследовательЧитайте такжеЗов предков 2020 - Как избавиться от хозяина и завести молодую волчицу. Девшука сбегает к друщьям, и через пару недель узнает, что "дорогой" Элриан мертв. Тут-то и начинается настоящий трэш - ситуации, когда за тобой наблюдают, знаменитая ситуация на крыльце - когда за плечом стоит кто-то невидимый и выдыхает пар. По правилам, которые установил Эдриан, Сесиилия наследует его состояние, если остается в здравом уме и без криминальных грешков. И первое и второе он ей лично учтраивает.

В процессе противостояния гибнут десятки людей, пока кровавую линию не останавливает слабость Эдриана - он готов простит девушку, и все вернуть. Те, кто смотрел, или слышал о Рассказе Служаки, знают, что все героини Элизабет Мосс не прощают такую слабость.

Человек-невидимка 2020 - постановка и эффекты

Постановка фильма идеальна во всем. Может, лента и не снята одним кадром, но создатель Пилы Ли Воннерлл знает свое дело - крайне глубокие персонажи, включительно со второстепенными полностью раскрывают себя, и выполняют свою роль - заканчивается фильм с совсем не теми людьми, которые были вначале. Кроме того, Ли Воннелл легким движением пера решил проблему с физикой невидимости, физикой мира, и сюжетами Греберта Уэллса. Хоть главный персонаж отнюдь не Найджел Гриффин, основные черты героя на нем остались. Как при этом удалось разыграть карту борьбы женщины с сексуальным и домашним насилием, а тем более, становления себя в центре своего мировоззрения - просто прекрасно.Читайте такжеСоник в кино 2020: как все начиналось и что случилось с доктором Роботником

Спецэффекты - главная изюминка фильма. Как показать невидимость? Как ее объяснить? И как напугать зрителя? Прямой ответ один, но он будет спойлером, поэтому, поверьте на слово - ни на минуту не пожалеете. Естественно, если цените хорроры и психологические детективы, фильмы о маньяках. Хоть Человек-невидимка 2020 идет очень долго - нет затянутости, недосказанности или занудства, все именно так, как нужно.

Кадры под "паранормальное явление" - на месте, сюжет в стиле между "Дексером" и "Ганнибалом", когда перестаешь понимать, где реальность - есть. Психологический триллер, преследование маньяком в стиле Крика - на месте. Наказание соразмерное преступлению - кто, как не создатель Пилы разберется лучше?

Человек-невидимка 2020 - в ролях

Элизабет Мосс - Сесилия Касс

Оливер Джексон-Коэн - Эдриан Гриффин

Сторм Рейд - Сидни

Элдис Ходж - Джеймс

Гарриет Дайер

Амали Голден - Энни

Сэм Смит

Зара Майклс

Бенедикт Харди

Энтони Вон

Человек-невидимка 2020 смотреть онлайн с украинским переводом трейлер:

Оценка Главреда - Джокер в 2019 году стал хитом для фильмов с рейт=тингом R, Человек-невидимка 2020 - вполне сможет конкурировать с остальными хоррорами, и даже победить. Уникальная игра Элизабет Мосс - бесценна, и ипользована в фильме макисмально.

Насколько понравится фильм? Любители жанра будут в диком восторге, а сторонники комедийных ситкомов - яростно гнобить, впрочем, как и все остальные фильмы. Главное, что нужно отметить, возрастное ограничение в фильме не просто так - будут действительно страшные кадры.

Александр Галаджий для сайта Главред