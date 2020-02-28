Netflix начал массовое производство анимэ

Анимэ на Netflix / скриншот

Телесервис Netflix подписал договора на суммы, которые пока что не могут быть озвучены с 6 новыми создателями анимэ.

Телесервис Netflix готовится утопить мир в новом годном анимэ, пишет Deadline

"Мы рады сотрудничать с этими выдающимися авторами, чтобы выпускать на Netflix высококлассное аниме. Эти партнерские отношения — часть нашей широкой инвестиционной стратегии по поддержке японской анимации. Она дает возможность создателям рассказывать смелые, новаторские истории для поклонников по всему миру", - сказал руководитель анимэ направления Тайки Сакурай

Как оказалось, среди гениев япоской анимации - художественный коллектив CLAMP (Сакура — собирательница карт), Син Кибаяси (Расследование ведет юный детектив Киндаити), Ясуо Отагаки (Мобильный воин Гандам: Грозовой сектор), Оцуити (Гот), То Убуката (Мэрдок Скрэмбл) и Мари Ямадзаки (Термы Рима).Читайте такжеОбитель зла 2021: Дата выхода, сюжет и все подробности

Среди них мангаки, новеллисты и сценаристы. Теперь им предстоит заниматься созданием новых аниме-проектов для Netflix. Что именно у них в планах, пока неизвестно.

Тем не менее, Ясуо Отагаки и Син Кибаяси тихонько признались, что очень рады работать с Netflix, поскольку они могут работать над новыми мирами, персонажами и сюжетами для гигантской аудитории.

Напомним, только в 2019 году Netflix подписала соглашение с пятью крупными аниме-студиями: Production I.G, Bones, Anima, David Production и Sublimation