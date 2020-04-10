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Акушерка 2020 - дата выхода, актеры и сюжет

10 апреля 2020, 08:01

Сериал Акушерка на телеканале СТБ выходит в конце апреля 2020. В нем сыграют не только звезды Крепостной, но и другие украинские знаменитости.

Акушерка 2020 - дата выхода, актеры и сюжет
Акушерка 2020 - дата выхода, актеры и сюжет / СТБ

Телеканал СТБ подготовил украинскую адаптацию американского формата Акушерка 2001 года от Sony Pictures Television. Сериал Акушерка 2020 - эмоциональная драматическая картина, в которой снялись звезды украинского телевидения. Проект выходит на ТВ с апреля. Что будет в сериале Акушерка, кто из украинских актеров снялся, и как смотреть сериал - читайте на Главреде.

Акушерка 2020 - сюжет

Сериал Акушерка 2020 - адаптация американского проекта с одноименным названием 2001 года. Главврач роддома Татьяна Скворцова полностью посвящает себя работе, она лучшая в спасении матерей и их новорожденных, каждый день спасая жизни.

Ее жизнь кардинально меняется, когда ей приходится косвенно иметь отношение к родам жены влиятельного бизнесмена с тяжелой сердечной недостаточностью, которая неожиданно решает рожать не дома, а у знахарки.

Когда женщина умирает при родах, Татьяна успевает спасти ребенка, но все равно - ее обвиняют в смерти. Так выходит, что после этого ей не только нужно спасать свою жизнь и репутацию, но и свое счастье, ибо личная жизнь также одновременно идет под откос.

Акушерка 2020 - актеры и роли

  • Фатима Горбенко — Татьяна — главная роль
  • Александр Ефремов — Игорь — главная роль
  • Андрей Мостренко — Дмитрий — главная роль
  • Ирина Гришак — Катя
  • Николай Боклан — Васильич
  • Ольга Морозова — Алла
  • Сергей Дзялик — Глеб
  • Анатолий Ященко
  • Олеся Островская
  • Анастасия Пустовит
  • Авигдор Фрейдлис — Филиппов
  • Владимир Гончаров — хирург
  • Мария Северилова — медсестра
  • Надежда Хильская — секретарь

Главную роль доктора Скворцовой  в сериале исполнит звезда Крепостной Фатима Горбенко. Генеральный продюсер сериала - Галина Балан-Тимкина. Креативный продюсер сериала Акушерка – Оксана Калитюк, режиссер-постановщик – Анатолий Григорьев, автор сценария – Оксана Калитюк.

Сериал Акушерка 2020 смотреть онлайн на СТБ - трейлер:

Сериал Акушерка 2020 выходит на СТБ 20 апреля. Все серии будут выходить с понедельника по четверг с 20:15 на СТБ. Также все серии будут онлайн на Телепортале. Все серии смотреть онлайн и читать обзоры можно будет на Главреде.

Сериалы СТБ стб онлайн онлайн СТБ Фатима Горбенко Акушерка 2020 онлайн
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