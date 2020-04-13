Ветер любви 1 серия - смотреть онлайн 13-04-2020 / 1+1

Новый романтический драматический турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 1 серия вышла в 17:15 на 1+1. Также доступен просмотр онлайн. Миран случайно знакомится с Реян на дороге. Она выехала покататься на лошади, а он ехал на авто. Между ними проскочила искра, но при дальнейшем развитии событий, Реян жестко разочаровывается в молодом человеке.

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Сериал выходит по буднях в 17-15 кроме пятницы.

В первой серии Ветра Любви заключаются те самые сделки между семьей Мирана и другой влиятельной семьей - на землю и брак по расчету.Читайте такжеВетер любви сериал - дата выхода, актеры и сюжет

Хотя парню понравилась девушка Реян, с которой он случайно встретится, тем не менее, у него идет дело к свадьбе - по расчету, с недалекой родственницей.

Примечательно, что в процессе отмечания сделок, Реян узнает о том, что Мирана буквально "окружили" с женщинами - его теперешняя подруга, невеста, бывшая... Это не лучшим образом отражается на ее отношении к парню.

Тем временем, у нее тоже есть тайный влюбленный, который отнюдь не рад появлению Мирана в жизни девушки.

На носу свадьба, которая должна успешно закрепить сделки старших из семьи Мирана, но все ли будет мирно?

Ветер любви 1 серия смотреть онлайн на 1+1 13-04-2020:

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