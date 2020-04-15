Фильмы на карантин - лучшие фильмы от Сергея Притулы

Сергей Притула / Новый канал пресс-служба

Если сидя на карантине вы пересмотрели все фильмы, на которые раньше не находилось времени, и не знаете, чем себя занять, подборка небанального кино от ведущего Нового канала Сергея Притулы — для вас.

Телеведущий поделился подборкой по своему вкусу, которая позволит развлечься на карантине.

"Карантин триває, і спраглі до видовищ українці мають повне право витрачати час із користю. Тому ми чемно миємо ручки, намагаємося без зайвої потреби не виходити на вулицю, читаємо книги, виховуємо дітей і дивимося хороші фільми!", — сказал Притула, подбирая список фильмов от Нового.

Фильмы на карантин - Бьютифул 2010 / скриншот

Бьютифул (Biutiful), 2010. Присутствие в кадре Хавьера Бардема — первая причина посмотреть эту ленту. Но не основная.

"Такий фільм потрібно дивитися саме в ті моменти, коли вам здається, що все погано, і ваше життя накрилося дупою. Коли ви його подивитеся, прийде усвідомлення, що не все у вашому житті так погано, як здавалося. Герой Бардема переконується, що життя може складатися не лише з чорних і білих смуг, а й бути суцільною чорною автострадою", — отметил Притула.

Фильмы на карантин - Мой путь 2011 / скриншот

Мой путь (Myway), 2011. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о корейце, захваченном в плен американскими войсками после высадки союзников в Нормандии.

"Фільм цікавий тим, що допоможе трошки глибше зрозуміти природу японсько-корейських стосунків, а там — паралелі з українсько-російськими. А ще він покаже, як обезцінюється людське життя у періоди, коли світ божеволіє", — подчеркнул ведущий Нового канала.

Фильмы на карантин - Банкир 2020 / Apple TV

Банкир (TheBanker), 2020. Драматический фильм с Энтони Маки, Николасом Холтом, Ниа Лонгом, Джесси Т. Ушером и Сэмюэлом Л. Джексоном в ролях.

"Гірше, ніж бути чорним в Америці у 50-ті роки минулого століття – хіба що бути радянським колгоспником у ті ж часи", — шутит Притула.

Банкир 2020 / Apple TV

"Фільм присвячений такому огидному явищу, як дискримінація за расовою ознакою, та показує, як чорношкірі будували бізнес, коли за конституцією ніби мали права, а насправді — ні", — добавил он.

Банкир 2020 - смотреть онлайн с русским переводом трейлер:

Тепло наших тел 2013 / Summit Entertainment

Тепло наших тел (WarmBodies), 2013. Эта лента перенесет вас в находящийся на грани вымирания мир, пораженный чумой. Самое интересное начинается, когда один из зомби влюбляется и спасает девушку вместо того, чтобы ее съесть.

"Якщо ви зі своїми коханими сперечаєтеся, що подивитися — фільм про любов чи про зомбаків, то в цьому випадку вгадаєте обоє. Більше того, це ще й комедія. Це кіно для того, щоб поржати, особливо ні про що не замислюватися та насолодитися приємним післясмаком", — сказал ведущий.

Гагарин 1994 / скриншот

Гагарин, 1994. Это белая ворона подборки, так как Гагарин — это короткометражный мультфильм. В 1995 году он получил Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале, а в 1996-м — номинировался на Оскар.

"Мультик про мрію і заздрість маленької гусені, про її пригоди, з абсолютно неочікуваним фіналом. Він змушує шкіритися на усі 32 впродовж 3,5 хвилин перегляду", — подытожил Сергей.

Напомним, что Новый канал продолжает славную традицию с начала карантина, и демонстрирует захватывающие блокбастеры и романтические комедии каждый день вечером, чтобы развлечь украинцев на карантне.