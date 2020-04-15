Фильмы на карантин - лучшие фильмы от Сергея Притулы

Сидя дома можно легко заскучать, особенно, если нет работы на дому. Сергей Притула посоветовал фильмы на карантин, которые сделают день интересным.
Если сидя на карантине вы пересмотрели все фильмы, на которые раньше не находилось времени, и не знаете, чем себя занять, подборка небанального кино от ведущего Нового канала Сергея Притулы — для вас.
Телеведущий поделился подборкой по своему вкусу, которая позволит развлечься на карантине.
"Карантин триває, і спраглі до видовищ українці мають повне право витрачати час із користю. Тому ми чемно миємо ручки, намагаємося без зайвої потреби не виходити на вулицю, читаємо книги, виховуємо дітей і дивимося хороші фільми!", — сказал Притула, подбирая список фильмов от Нового.
Бьютифул (Biutiful), 2010. Присутствие в кадре Хавьера Бардема — первая причина посмотреть эту ленту. Но не основная.
"Такий фільм потрібно дивитися саме в ті моменти, коли вам здається, що все погано, і ваше життя накрилося дупою. Коли ви його подивитеся, прийде усвідомлення, що не все у вашому житті так погано, як здавалося. Герой Бардема переконується, що життя може складатися не лише з чорних і білих смуг, а й бути суцільною чорною автострадою", — отметил Притула.
Мой путь (Myway), 2011. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о корейце, захваченном в плен американскими войсками после высадки союзников в Нормандии.
"Фільм цікавий тим, що допоможе трошки глибше зрозуміти природу японсько-корейських стосунків, а там — паралелі з українсько-російськими. А ще він покаже, як обезцінюється людське життя у періоди, коли світ божеволіє", — подчеркнул ведущий Нового канала.
Банкир (TheBanker), 2020. Драматический фильм с Энтони Маки, Николасом Холтом, Ниа Лонгом, Джесси Т. Ушером и Сэмюэлом Л. Джексоном в ролях.
"Гірше, ніж бути чорним в Америці у 50-ті роки минулого століття – хіба що бути радянським колгоспником у ті ж часи", — шутит Притула.
"Фільм присвячений такому огидному явищу, як дискримінація за расовою ознакою, та показує, як чорношкірі будували бізнес, коли за конституцією ніби мали права, а насправді — ні", — добавил он.
Банкир 2020 - смотреть онлайн с русским переводом трейлер:
Тепло наших тел (WarmBodies), 2013. Эта лента перенесет вас в находящийся на грани вымирания мир, пораженный чумой. Самое интересное начинается, когда один из зомби влюбляется и спасает девушку вместо того, чтобы ее съесть.
"Якщо ви зі своїми коханими сперечаєтеся, що подивитися — фільм про любов чи про зомбаків, то в цьому випадку вгадаєте обоє. Більше того, це ще й комедія. Це кіно для того, щоб поржати, особливо ні про що не замислюватися та насолодитися приємним післясмаком", — сказал ведущий.
Гагарин, 1994. Это белая ворона подборки, так как Гагарин — это короткометражный мультфильм. В 1995 году он получил Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале, а в 1996-м — номинировался на Оскар.
"Мультик про мрію і заздрість маленької гусені, про її пригоди, з абсолютно неочікуваним фіналом. Він змушує шкіритися на усі 32 впродовж 3,5 хвилин перегляду", — подытожил Сергей.
Напомним, что Новый канал продолжает славную традицию с начала карантина, и демонстрирует захватывающие блокбастеры и романтические комедии каждый день вечером, чтобы развлечь украинцев на карантне.