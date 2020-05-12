13 причин почему 3 сезон - финальный трейлер растрогал фанатов

13 причин почему 3 сезон / Netflix

Финальный 3 сезон сериала "13 причин почему" выходит на Netflix 5 июня.

Все предполагали, что сериал "13 причин почему" закончится еще после первого сезона, но рейтинг и зрительские симпатии позволили продлить сериал сначала на 2, а потом и на 3 сезон.

Сериал благополучно закрепил жанр подростковых расследований в сериалах. Подобные идеи стали благополучно появляться и в других сериалах, которые снимают другие платформы.

Сериал "13 причин почему" основан на романе Джея Эшера, и рассказывает историю школьника Клэя Дженсена, который находит на пороге своего дома коробку с аудиокассетами, записанными Ханной Бейкер, снятых до ее суицида.

Просматривая кассеты и проводя расследование, Клэй Дженсен обнаруживает, что Ханну довели до самоубийства.Читайте также"13 причин почему" 3 сезон: актеры и роли и сюжет сериала

Во втором и третьем сезонах интрига и дальше распутывается, обнажая все новые ужасы, связанные с травлей Ханны в школе.

"13 причин почему" 3 сезон смотреть онлайн в оригинале финальный трейлер:

Напомним, "13 причин почему" 3 сезон выходит 5 июня 2020 в полном объеме на Netflix.