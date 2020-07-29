Академия Амбрелла 2 - что случилось с Ваней, и суперсилы всех героев в новом трейлере

Телесервис Netflix раскрыл самое интригующее, что было в сериале Академия Амбрелла - показал реальные силы всех ее участников.
Шоуранеры сериала Академия Амбрелла пошли ва-банк вместе с телесервисом Netflix, и показали в новом трейлере-ролике все настоящие силы членов Академии Амбрелла.
В новом трейлере-Сник-пике, который, вероятно является началом 2 сезона сериала, показали сразу все силы героев в полной мере, а не отрывочно, как в первом сезоне. Как и говорил их отец - они еще не развили свои силы до полного максимума.
- Например, Лютер - явно обладатель неуязвимости, ибо в ролике прикрыл товарищей от взрыва без последствий.
- Диего - манипулировал сразу сотней пуль, которые летели в него.
- Третья силой мысли взорвала мозги солдатам.
- Клаус материализовал кучу солдат, и подчинил их себе.
- Силы Пятого и так известны - он перенес их всех в прошлое.
- Шестой - Бен полностью материализован и самостоятельно пользуется своими силами.
- Седьмая, Ваня, вполне избавилась от своего безумия, и вместе с братьями и сестрой применяет свои силы - манипуляция материей, видимо. Ибо Ваня разобрала на атомы снаряд, и поглотила энергию от взрыва.
Однако, это все равно конец - Пятый видит наступление СССР на США, которое заканчивается обменом ядерными ударами.Читайте такжеАкадемия Амбрелла 2 сезон - дата выхода, актеры и сюжет
Академия Амбрелла 2 сезон - самый интригующий трейлер на ютуб:
Напомним, 2 сезон сериала Академия Амбрелла выйдет 31 июля на Netflix.
Автор: Александр Галаджий