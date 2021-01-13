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Академия Амбрелла 3 сезон - актеры и роли нового сезона

13 января 2021, 14:53

Netflix представил актерский состав третьего сезона Академии Амбрелла - студентов из Академии Спэрроу.

Академия Амбрелла 2 сезон
Академия Амбрелла 2 сезон / Netflix

Телесервис Netflix ради привлечения аудитории к новому 3 сезону Академии Амбрелла, и показал самую интригующую информацию - о новых курсантах "Академии Спэрроу" из новой реальности.

Как известно, во втором сезоне сериала герои изменили историю, поговорив со своим отцом-инопланетянином. Они были так разобщены, что произвели не то впечатление на него, и в "их" настоящем никакой Академии Амбрелла не существует. Сер Реджинальд Харгрейвз из сотни детей, родившихся в один день выбрал шестерых других, с другими способностями.

Именно с ними ребята и столкнулись, когда вернулись в наше время. В сюжете 3 сезона сериала им придется решать этот временной парадокс.

Академия Амбрелла 3 сезон - актеры и роли

  • Эллиот Пейдж - Ваня Харгрейвз / Номер Семь / Белая Скрипка
  • Том Хоппер - Лютер Харгрейвз / Номер Один / Космобой.
  • Давид Кастаньеда - Диего Харгрейвз / Номер Два.
  • Эмми Рэйвер-Лампман - Эллисон Харгрейвз / Номер Три.
  • Роберт Шиэн - Клаус Харгрейвз / Номер Четыре
  • Эйдан Галлахер - Номер Пять.
  • Колм Фиор - сэр Реджинальд Харгрейвз
  • Джордан Клэр Роббинс - Грэйс
  • Кейт Волш - Куратор / Глава Комиссии
  • Адам Годли - Пого
  • Джастин Корнуэлл - Первый / Маркус
  • Джастин Мин - Второй / Бен
  • Бритни Олфорд - Третья / Фей
  • Джейк Эпштейн - Четвертый / Альфонсо
  • Дженезис Родригез - Пятая / Слоун
  • Кэззи Дэвид - Шестая / Джейми

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Академия Спэрроу
Академия Спэрроу / Netflix

Джастин Корнуэлл — Маркус, Номер один. Негласный лидер Спэрроу, умный, сильный и дисциплинированный.

Академия Спэрроу
Академия Спэрроу / Netflix

Джастин Мин — Бен, Номер Два. Это не тот добрый Бен, которого знали ранее. Тактик в теле миловидного паренька. Прагматичный и жестокий, он хочет завоевать статус лидера любой ценой.

Академия Спэрроу
Академия Спэрроу / Netflix

Бритни Олфорд — Фей, Номер Три. Ввидит мир особым образом. Производит впечатление мизантропа и одиночки, но втайне хочет, чтобы у неё всё же был друг. Отличается превосходным интеллектом

Академия Спэрроу
Академия Спэрроу / Netflix

Джейк Эпштейн — Альфонсо, Номер четыре. Годы борьбы с преступникам оставили на нем множеством шрамов и увечий, поэтому теперь он все чаще прибегает к сарказму и скверному чувству юмора

Академия Спэрроу
Академия Спэрроу / Netflix

Дженезис Родригез — Слоун, Номер Пять. Влюбчивая и мечтательная девушка, которая будто слышит голос из космоса, зовущий ее за пределы привычной жизни. Но обязательства перед семьей заставляют ее остаться в Академии.

Академия Спэрроу
Академия Спэрроу / Netflix

Кэззи Дэвид — Джейми, Номер шесть. Опасная одиночка, которая слова лишнего не обронит. Смертоносная, умная и опасная.

Академия Спэрроу
Академия Спэрроу / Netflix

Внушающий страх психокрониевый куб — Кристофер. Телекинетический куб неизвестного происхождения. Способен понижать температуру в комнате, а также внушать парализующий страх. Своего рода семейный советник-оракул Академии.

Кроме краткого описания персонажей, Netflix не раскрыл новых подробностей и дату выхода 3 сезона Академии Амбрелла.

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