Академия Амбрелла 3 сезон - актеры и роли нового сезона

Netflix представил актерский состав третьего сезона Академии Амбрелла - студентов из Академии Спэрроу.
Телесервис Netflix ради привлечения аудитории к новому 3 сезону Академии Амбрелла, и показал самую интригующую информацию - о новых курсантах "Академии Спэрроу" из новой реальности.
Как известно, во втором сезоне сериала герои изменили историю, поговорив со своим отцом-инопланетянином. Они были так разобщены, что произвели не то впечатление на него, и в "их" настоящем никакой Академии Амбрелла не существует. Сер Реджинальд Харгрейвз из сотни детей, родившихся в один день выбрал шестерых других, с другими способностями.
Именно с ними ребята и столкнулись, когда вернулись в наше время. В сюжете 3 сезона сериала им придется решать этот временной парадокс.
Академия Амбрелла 3 сезон - актеры и роли
- Эллиот Пейдж - Ваня Харгрейвз / Номер Семь / Белая Скрипка
- Том Хоппер - Лютер Харгрейвз / Номер Один / Космобой.
- Давид Кастаньеда - Диего Харгрейвз / Номер Два.
- Эмми Рэйвер-Лампман - Эллисон Харгрейвз / Номер Три.
- Роберт Шиэн - Клаус Харгрейвз / Номер Четыре
- Эйдан Галлахер - Номер Пять.
- Колм Фиор - сэр Реджинальд Харгрейвз
- Джордан Клэр Роббинс - Грэйс
- Кейт Волш - Куратор / Глава Комиссии
- Адам Годли - Пого
- Джастин Корнуэлл - Первый / Маркус
- Джастин Мин - Второй / Бен
- Бритни Олфорд - Третья / Фей
- Джейк Эпштейн - Четвертый / Альфонсо
- Дженезис Родригез - Пятая / Слоун
- Кэззи Дэвид - Шестая / Джейми
Читайте такжеNetflix опубликовали новое видео про Академию Спэрроу
Джастин Корнуэлл — Маркус, Номер один. Негласный лидер Спэрроу, умный, сильный и дисциплинированный.
Джастин Мин — Бен, Номер Два. Это не тот добрый Бен, которого знали ранее. Тактик в теле миловидного паренька. Прагматичный и жестокий, он хочет завоевать статус лидера любой ценой.
Бритни Олфорд — Фей, Номер Три. Ввидит мир особым образом. Производит впечатление мизантропа и одиночки, но втайне хочет, чтобы у неё всё же был друг. Отличается превосходным интеллектом
Джейк Эпштейн — Альфонсо, Номер четыре. Годы борьбы с преступникам оставили на нем множеством шрамов и увечий, поэтому теперь он все чаще прибегает к сарказму и скверному чувству юмора
Дженезис Родригез — Слоун, Номер Пять. Влюбчивая и мечтательная девушка, которая будто слышит голос из космоса, зовущий ее за пределы привычной жизни. Но обязательства перед семьей заставляют ее остаться в Академии.
Кэззи Дэвид — Джейми, Номер шесть. Опасная одиночка, которая слова лишнего не обронит. Смертоносная, умная и опасная.
Внушающий страх психокрониевый куб — Кристофер. Телекинетический куб неизвестного происхождения. Способен понижать температуру в комнате, а также внушать парализующий страх. Своего рода семейный советник-оракул Академии.
Кроме краткого описания персонажей, Netflix не раскрыл новых подробностей и дату выхода 3 сезона Академии Амбрелла.