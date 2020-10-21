Академия Монстров 2020 - появились дата выхода в Украине и первый трейлер

Академия Монстров 2020 - дата выхода в Украине / кадр из мультфильма

В Украине выходит детский комедийный мультипликационный фильм Академия Монстров, снятая Ánima Estudios, DNEG, Prime Focus World и Fifth Dimension Films. Страна-создатель фильма - Мексика, но озвучка была сразу же сделала на двух языках - испанском и английском.

При этом, английским переводом Лиз занималась гроза всех злодеев Готэма - исполнительница оригинальной Бэтвумен в сериале на CW Руби Роуз, которая покинула шоу вначале 2020 года.

По сюжету фильма - главному герою Денни живется несладко: он не находит общий язык ни со сверстниками, ни с учителями. А все потому, что он - мальчик-гений.

А таких, сами понимаете, не очень любят. Однажды он попадает в школу для одаренных детей, где случайно открывает портал в мир .. монстров. И от Дэнни и его новых друзей зависит спасение всей школы!

Академия Монстров 2020 - актеры и роли

Оригинал

Поло Морин - Дэнни

Наталья Телес - Лиз

Эдсон Зунига - Hombre Polilla (Человек-мотылек)

Английский перевод

Джейми Белл - Дэнни

Руби Роуз - Лиз

Академия монстров 2020 трейлер с украинским переводом смотреть видео:

Фильм снимал режиссер Леопольдо Агилар. Академия Монстров 2020 выйдет в Украине 12 ноября 2020.