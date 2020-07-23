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Сериал Антиутопия - все подробности нового сериала Amazon

Amazon подготовила сериал Антиутопия - перезапуск фантастического сериала Утопия о тайнах и заговорах правительства.

23 июля 2020, 16:41
Антиутопия 2020
Антиутопия 2020 / Entertainment Weekly

Утопия от Amazon выходит в 2020 году. Amazon Stuios сняли ремейк одноимённого британского сериала, выходившего в 2013-2014 годах.

Первые кадры сериала Антиутопия 2020 появились в материале издания EW.

На фото можно увидеть главных героев — четверку поклонников комиксов, которые узнают о продолжении графического романа Антиутопия, в котором вместе искали зашифрованные послания.

По сюжету, за персонажами начинает охоту загадочная организация Сеть, киллеры, которые хотят, чтобы никто не прочел книгу. Героям помогает девушка по имени Джессика Хайд — она ищет пропавшего отца и верит, что именно комикс поможет ей в этом.

По словам шоураннера Гиллиан Флинн, писательницы, которая причастна к созданию Исчезнувшей и Острых предметов, она хотела переработать сюжет оригинального шоу, сделав его более приземленным, еще более грязным и реалистичным, хотя и так сериал Утопия считается одним из наиболее странных.

Антиутопия 2020
Антиутопия 2020 / Amazon Studios / EW
Антиутопия 2020
Антиутопия 2020 / Amazon Studios / EW
Антиутопия 2020
Антиутопия 2020 / Amazon Studios / EW

Одно из главных изменений по сравнению с британским сериалом - больший упор на тайны и правительственные заговоры. Для этого она ввела нового персонажа, Кевина Кристи, которого сыграл Джон Кьюсак , который играет миллиардера-филантропа, якобы связанного с загадочной болезнью, обнаруженной учёными.

Антиутопия 2020 - актеры и роли

  • Доктор Кевин Кристи - Джон Кьюсак;
  • Бекки - Эшли Латроп
  • Джессика Хайд - Саша Лейн
  • Иэн Дэн Берд;
  • Уилсон Уилсон Десмин Боргес;
  • Саманта - Джессика Рот;

Утопия стартует в сервисе Amazon Prime Video осенью 2020 года — точную дату создатели пока не называют.

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