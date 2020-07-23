Сериал Антиутопия - все подробности нового сериала Amazon

Утопия от Amazon выходит в 2020 году. Amazon Stuios сняли ремейк одноимённого британского сериала, выходившего в 2013-2014 годах.
Первые кадры сериала Антиутопия 2020 появились в материале издания EW.
На фото можно увидеть главных героев — четверку поклонников комиксов, которые узнают о продолжении графического романа Антиутопия, в котором вместе искали зашифрованные послания.
По сюжету, за персонажами начинает охоту загадочная организация Сеть, киллеры, которые хотят, чтобы никто не прочел книгу. Героям помогает девушка по имени Джессика Хайд — она ищет пропавшего отца и верит, что именно комикс поможет ей в этом.
По словам шоураннера Гиллиан Флинн, писательницы, которая причастна к созданию Исчезнувшей и Острых предметов, она хотела переработать сюжет оригинального шоу, сделав его более приземленным, еще более грязным и реалистичным, хотя и так сериал Утопия считается одним из наиболее странных.
Одно из главных изменений по сравнению с британским сериалом - больший упор на тайны и правительственные заговоры. Для этого она ввела нового персонажа, Кевина Кристи, которого сыграл Джон Кьюсак , который играет миллиардера-филантропа, якобы связанного с загадочной болезнью, обнаруженной учёными.
Антиутопия 2020 - актеры и роли
- Доктор Кевин Кристи - Джон Кьюсак;
- Бекки - Эшли Латроп
- Джессика Хайд - Саша Лейн
- Иэн Дэн Берд;
- Уилсон Уилсон Десмин Боргес;
- Саманта - Джессика Рот;
Утопия стартует в сервисе Amazon Prime Video осенью 2020 года — точную дату создатели пока не называют.