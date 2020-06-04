BAFTA TV 2020 - список номинантов и дата церемонии

Организаторы британской кинопремии BAFTA TV 2020 опубликовали список претендентов на престижную награду, и назвали дату проведения BAFTA TV 2020.
BAFTA TV 2020 пройдет 17 июля и 31 июля - на церемонии награждения BAFTA TV 2020 будут названы все победители по мнению кинокритиков. Изначально премия должна была пройти в апреле и мае, но ее не отменили, а перенесли.
По числу номинаций лидирует мини-сериал Чернобыль. Полный список номинантов опубликовали на официальном сайте BAFTA TV 2020
Чернобыть получает 14 номинаций - лидер в 2020 году. За ним идут сериалы
Корона, Конец ***го мира, Джентльмен Джек, Гири/Хадзи, Дрянь, и Темные начала.
Эйфория, Наследники, Невероятное и Когда они нас увидят также попали в номинации.
Среди лучших актеров года академия отметила будет выбирать Джареда Харриса (Чернобыль), Джоди Комер (Убивая Еву), Стивена Грэма (Добродетели) и др.
Отмечается, что награды BAFTA должны были вручаться 26 апреля и 17 мая, а претендентов назвать еще в марте. Однако на ситуацию с наградами и выбором сериалов повлияла пандемия коронавируса. В результате принято решение, что награждения премиями BAFTA TV Craft Awards и BAFTA TV Awards пройдут 17 и 31 июля соответственно.