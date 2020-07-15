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Бессмертная Гвардия получит еще 2 фильма

Фильм Бессмертная Гвардия Джины Прайс-Байтвуд рассчитана на 3 фильма, и отсылка на сиквел не случайна.

15 июля 2020, 09:57
Старая Гвардия
Старая Гвардия / Netflix

Фильм Бессмертная гвардия 2020 может получить два продолжения - об этом рассчитывали создатели еще перед выпуском фильма.

О грандиозных планах на продолжение рассказала Джина Прайс-Байтвуд в интервью Slashfilm.

"Все начинается с автора комиксов Грега Раки. Он всегда задумывал эту историю как трилогию. Само собой, я знаю, как будет развиваться сюжет, и дальше должно быть много интересного, но главное сейчас — это реакция зрителей. Если им захочется добавки — то мы определенно продолжим историю", - рассказала она.Читайте такжеБессмертная Гвардия 2020 - живи, чтобы умереть

Естественно, как и во всех проектах Netflix, это будет зависеть в первую очередь от рейтинга фильма, количества просмотров и сроков съемок, привязанных к карантину из-за коронавируса.

Фильм стартовал в прокате на Netflix 10 июля, и за выходные возглавил тренды, и не покидает их до сих пор. Кстати, это касается не только иностранных Netflix, но и украинского отделения. Фильм доступен на сервисе сразу во многих переводах, в том числе с русским переводом и субтитрами.

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