Билл и Тед 2020 выйдет сразу онлайн

Киану Ривз отыграл свою популярную роль в третьей части Билл и Тед, о путешествиях во времени в телефонной будке, но не с Доктором Кто.
Новая часть Bill And Ted Face The Music выходит 2 сентября 2020, но, к несчастью онлайн. Этим займется United Artist Releasing.
По сюжету, у них проблемы с женами, и они вчетвером ходят к психоаналитику, а также проблема с детьми - их дочки очень странно относятся к отцам. Но все меняется, когда на их глазах Билл и Тед снова улетают в другой мир.Читайте такжеСериал Антиутопия - все подробности нового сериала Amazon
Теперь им срочно нужно написать и сыграть песню творения, чтобы спасти все миры. Для этого они решают отправиться во времени, и собрать группу, в которую и попадают их дочери.
Кроме того, Билл и Тед принимают гениальное решение - слетать в будущее, чтобы "украсть" у себя песню для концерта.
Сценарий третьей части написали Эд Соломон и Крис Мэтисон, которые работали и над предыдущими фильмами о Билле и Теде.
Билл и Тед 3 - актеры и роли
- Алекс Уинтер - Билл
- Киану Ривз - Тед
- Бригитт Ланди-Пейн - Билли - дочка Теда и Элизабет
- Самара Уивинг - Тея - дочка Билла и Джоанны
- Джиллиан Белл - Доктор Тейлор Вуд - психоаналитик
- Холланд Тейлор - Лидер, самое могущественное существо во Вселенной
Режиссером третьей части выступил Дин Паризо.
Билл и Тед 2020 смотреть новый трейлер на ютуб:
Пока что неизвестно, где именно можно будет смотреть Билла и Теда 3 онлайн.