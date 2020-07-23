Билл и Тед 2020 выйдет сразу онлайн

Билл и Тед 2020 / Orion Pictures

Киану Ривз отыграл свою популярную роль в третьей части Билл и Тед, о путешествиях во времени в телефонной будке, но не с Доктором Кто.

Новая часть Bill And Ted Face The Music выходит 2 сентября 2020, но, к несчастью онлайн. Этим займется United Artist Releasing.

По сюжету, у них проблемы с женами, и они вчетвером ходят к психоаналитику, а также проблема с детьми - их дочки очень странно относятся к отцам. Но все меняется, когда на их глазах Билл и Тед снова улетают в другой мир.Читайте такжеСериал Антиутопия - все подробности нового сериала Amazon

Теперь им срочно нужно написать и сыграть песню творения, чтобы спасти все миры. Для этого они решают отправиться во времени, и собрать группу, в которую и попадают их дочери.

Кроме того, Билл и Тед принимают гениальное решение - слетать в будущее, чтобы "украсть" у себя песню для концерта.

Сценарий третьей части написали Эд Соломон и Крис Мэтисон, которые работали и над предыдущими фильмами о Билле и Теде.

Билл и Тед 3 - актеры и роли

Алекс Уинтер - Билл

Киану Ривз - Тед

Бригитт Ланди-Пейн - Билли - дочка Теда и Элизабет

Самара Уивинг - Тея - дочка Билла и Джоанны

Джиллиан Белл - Доктор Тейлор Вуд - психоаналитик

Холланд Тейлор - Лидер, самое могущественное существо во Вселенной

Режиссером третьей части выступил Дин Паризо.

Билл и Тед 2020 смотреть новый трейлер на ютуб:

Пока что неизвестно, где именно можно будет смотреть Билла и Теда 3 онлайн.