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"Быть до последних дней творцом": рецензия на фильм "Творец"

Дмитрий Видоменко
1 октября 2023, 13:55 обновлено 1 октября, 14:05
В украинском прокате идет новый и довольно любопытный научно-фантастический фильм "Создатель" от режиссера "Изгой-один" - с Джоном Дэвидом Вашингтоном.
Творец
Джон Дэвид Вашингтон в фильме "Творец" / 20th Century Studios

Середина XXI века. Восстание разумных машин завершилось успехом - и весь мир охвачен войной между Западной коалицией и коалицией Азиатской (в которой роботы и обосновались). Сержант Тейлор (Джон Дэвид Вашингтон) проваливает суперсекретную миссию по внедрению в стан врагов и останавливается в полушаге от их таинственного лидера Нирматы. И терпит при этом личную трагедию - во время взрыва гибнет его беременная жена Майя (Джемма Чан). Через несколько лет на него выходят представители американской военщины генерал Эндрюс (Ральф Айнесон) и полковник Хауэлл (Элисон Дженни) и предлагают самоубийственную миссию - мол, у врагов появилось некое супероружие (причем живое), которое нужно уничтожить. Ну и да - супруга Тейлора якобы жива и ее можно спасти. Опасные приключения начинаются.

"Творец" - довольно любопытный пример фильма, в котором оригинальных идей очень мало, но на заимствованных авторы не паразитируют, а нарезают их по своему рецепту в довольно таки интересный салат. Здесь видны влияния кучи легендарного кино - от "Блейдраннера" через "Апокалипсис сегодня" до "Звездных войн" с "Аватаром". Но режиссер Эдвардс (кстати, снявший на сегодняшний день едва ли самый интересный фильм для "ЗВ" времен диснеевского владычества - "Изгой:один") явно знает, чего хочет и понимает, как эту мешанину интересно показать. И это не говоря о том, что у фильма довольно скромный как для фантастического боевика бюджет - 80 млн долларов, но визуально выглядит он ничуть не хуже последних фильмов Marvel.
Угадали и с кастингом. На Вашингтоне роль спецназовца-ветерана с трагической судьбой сидит как влитая. Оскаровская лауреатка Дженни очень хороша в роли злодейской полковницы (хотя ее роль могла бы быть и пошире). Приятно было увидеть в роли благородного роботического полководца Кена Ватанабе (в последние десятилетия он как-то пропал с голливудских радаров).

Творец

Единственное - Эдвардсу не очень дается лирическая линия (хотя в фильме и всего несколько эпизодов, где он пытается разжалобить зрителя и выдавит из него слезу).

Подытоживая - такого стильного и неглупого фантастического боевика на экранах не было давно. Потому он и рекомендуется к просмотру. Киноманы оценят массу отсылок к жанровой классике, а обычные зрители получат прекрасное и динамичное зрелище.

Смотрите на видео трейлер фильма "Творец":

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