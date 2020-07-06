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Черная Вдова станет началом истории новой героини в команде Мстителей

Создательница фильма Черная Вдова раскрыла замысел фильма.

6 июля 2020, 19:28
Мстители
Мстители / Marvel

Постановщица фильма Черная Вдова, в котором Наташа Романофф еще жива, фильм был создан, чтобы вывести в историю замену Черной Вдовы.

По словам Кейт Шортланд, постановщицы приквела о Романофф, первый фильм четвертой фазы киновселенной Marvel Черная Вдова, станет началом отдельной сюжетной линии, посвященной Елене Беловой, которую сыграла Флоренс Пью, пишет Empire Online.

По сюжету фильма, "сестру" Наташи обучали так же, как и Черную вдову, а в оригинальных комиксах она становится следующим агентом с тем же позывным.

Режиссер намекнула, что это также последний фильм для Скарлетт Йоханссон.

"Продюсер Кевин Файги понимал, что от этого фильма зрители будут ждать историю происхождения. Читайте такжеЧерная Вдова 2020: сюжет, актеры и роли фильмаПоэтому, конечно, мы пошли в совсем другом направлении. И мы даже не думали, как хорошо справится Флоренс Пью. Да, мы знали, что она отлично сыграет, но не подозревали, насколько. И Скарлетт к ней отнеслась очень благосклонно, она сама сказала: "Я передаю ей эстафету". Так что мы начнём историю другой супергероини", - сказала Кейт Шортланд.

Шортланд также рассказала о том, как сама Йоханссон отнеслась к тому, как для Наташи Романофф все закончилось в четвертой части Мстителей.

"После Финала многих фанатов расстроило, что у Наташи не было настоящих похорон. Но когда мы общались со Скарлетт, она сказала, что Наташа сама бы не хотела пышного прощания. Она слишком закрытый человек, да и большинство людей не знали ее настоящую. Так что наше кино — это такая тихая скорбь ее близких, а не масштабная церемония. Думаю, что это ей больше подходит", - уверена Шортланд.

Напомним, новый фильм Марвел Черная Вдова выходит во всех кинотеатрах 5 ноября 2020.

Скарлетт Йоханссон Marvel Walt Disney Черная вдова
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