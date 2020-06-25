УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Дата выхода Мулан 2020 под угрозой

Китайские и американские кинотеатры не позволяют провести премьеру фильма Мулан вовремя.

25 июня 2020, 13:30
Мулан 2020
Мулан 2020 / Disney

Премьеру фильма Мулан снова могут перенести из-за коронавируса. Дата релиза 23 июля сменится на пока неопределенное время.

О намерениях Disney сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Disney рассматривает вариант снова перенести Мулан, которая ныне запланирована на 23 июля. Все дело в том, что компания обеспокоена новой вспышкой коронавируса в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Все еще неизвестно, когда там откроются кинотеатры, а это большая доля будущих кинопросмотров.

Первоначально Disney хотела выпустить фильм 26 марта, но из-за пандемии сдвинули на лето.

Мулан - очередная киноэкранизация мультфильмов Disney, только в этот раз сценарий основательно переписали в соотсетствии с современными социальными стандартами.Читайте такжеМулан 2020: Дата выхода, актеры и трейлер

Фильм должен был стать одним из первых блокбастеров (наряду с Доводом Нолана), который привлечет зрителей в кинотеатры, после карантина, но ситуация только ухудшается.

Кроме того, в первую очередь Disney рассчитывает на показы в Китае, а до сих пор не открылись кинотеатры.

Ранее Warner Bros. перенесла Довод с 16 июля на 31.

Официальных новостей от Disney по Мулан пока нет.

Мулан новости шоу бизнеса новости кино
Сейчас вы просматриваете новость «Дата выхода Мулан 2020 под угрозой». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:39
"Вы засранец": Береза потроллил Зеленского, опубликовано видео
13:31
Лечить коронавирус предлагают с помощью другого хищного вируса Видео
13:30
Дата выхода Мулан 2020 под угрозой
13:28
Досрочные выборы могут для Зеленского стать политической катастрофой мнение
13:22
Вице-адмирал рассказал, можно ли было спасти Крым от российской аннексии
12:52
Бойцы ВСУ одним ударом уничтожили российскую технику на Донбассе: опубликовано видео Видео
12:47
Изнасилование в Кагарлыке: адвокат потерпевшей заявила о похищении копами ее сестры Видео
12:41
Унесенные ветром вернули на HBO Max - что досняли в фильме
12:28
Еще одна область Украины ужесточила карантин Видео
12:05
Зірки за обміном - дата выхода и все подробности съемок
11:57
Автомобилистов намерены обложить новым жестким налогом: что предлагают
11:39
"Достойный уровень": в Раде рассказали о зарплатах депутатов и простых украинцев Видео
11:38
Усиление карантина в Украине: в Минздраве уточнили важное условие
11:33
Гороскоп всех знаков Зодиака на 26 июня: "убийство" отношений и материальный успех Видео
11:20
Fake 2020 - в сериале снялся тайный агент
11:03
Аллергия на лице: причины, симптомы, профилактика
11:01
Жена Ефремова выиграла суд у коммунальщиков мужа
10:56
Коронавирус в Украине и мире на сегодня: сколько новых зараженных и жертв Видео
10:19
Россия вновь нападет на Украину: генерал США назвал сценарий оккупации Херсонской области
09:43
Коронавирус в Киеве за сутки нашли у более 80 человек: назван самый "грязный" район Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять