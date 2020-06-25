Дата выхода Мулан 2020 под угрозой

Мулан 2020 / Disney

Премьеру фильма Мулан снова могут перенести из-за коронавируса. Дата релиза 23 июля сменится на пока неопределенное время.

О намерениях Disney сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Disney рассматривает вариант снова перенести Мулан, которая ныне запланирована на 23 июля. Все дело в том, что компания обеспокоена новой вспышкой коронавируса в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Все еще неизвестно, когда там откроются кинотеатры, а это большая доля будущих кинопросмотров.

Первоначально Disney хотела выпустить фильм 26 марта, но из-за пандемии сдвинули на лето.

Мулан - очередная киноэкранизация мультфильмов Disney, только в этот раз сценарий основательно переписали в соотсетствии с современными социальными стандартами.Читайте такжеМулан 2020: Дата выхода, актеры и трейлер

Фильм должен был стать одним из первых блокбастеров (наряду с Доводом Нолана), который привлечет зрителей в кинотеатры, после карантина, но ситуация только ухудшается.

Кроме того, в первую очередь Disney рассчитывает на показы в Китае, а до сих пор не открылись кинотеатры.

Ранее Warner Bros. перенесла Довод с 16 июля на 31.

Официальных новостей от Disney по Мулан пока нет.