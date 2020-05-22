Трейлер фильма Довод появился онлайн в игре Fortnite

Довод 2020 - смотреть онлайн трейлер / Warner Bross

После ночного показа трейлера Довод в онлайн-игре Fortnite, Warner Bros предоставили к просмотру видео для реальных людей - на Youtube.

Трейлер наконец раскрывает смысл фильма, и теперь стало ясно, почему он такой крутой - главный герой неправильно взаимодействует с миром, переживая события в обратном порядке, что очень сильно беспокоит всех в мире.

Премьера трейлера прошла внутри игры на большом экране. На премьере присутствовали Джефф Кели и Джон Дэвид Вашингтон, исполнивший главную роль в картине. По словам Кили, Нолан хотел, чтобы "фанаты Fortnite увидели трейлер первыми".

Посмотреть ролик таким образом можно в начале каждого часа, начиная с 3 ночи 22 мая. Для этого надо зайти в режим "Вечеринка" и найти экран на острове.Читайте такжеТенет 2020: дата выхода, актеры и трейлер смотреть онлайн

Кроме того, Нолан Намере сделать бесплатный показ Довода в Fortnite летом 2020. Об этом написал Джефф Кели в твиттере после премьеры трейлера.

"Только что появилась новость - прямо во время премьеры трейлера в Fortnite - Кристофер Нолан предоставит один из своих самых легендарных фильмов этим летом на Fotrnite для полнометражного просмотра фанатам из игры", - пишет он.

Довод 2020 - сюжет

Долгожданный сюжет Довода прост - главный герой знает слово "Довод", и это связано с его способностью управлять временем. Как показано в трейлере, кроме управления временем есть некий телекинез, например, перемещать небольшие предметы себе в руку. Кроме того, стрельба у главного героя выглядит скорее как возвращение пули в магазин, нежели как проделывание дыр в чем-то.

Довод 2020 - сюжет / Warner Bross

Из своей миссии он знает только, что должен предотвратить Третью мировую войну, а факт его существования - вроде как доказывает, что все пройдет успешно, но также - вроде как его вообще не должно быть в этой временной линии.

Довод 2020 смотреть онлайн с русским переводом полный трейлер:

Многих взволновала неустановленная точно дата выхода фильма Довод - оригинальный трейлер предупреждает, что дата выхода - 17 июля, но вот украинский и российский в конце показывают "выйдет летом 2020".

Нолан подтвердил, что намерен смонтировать и закончить постпродакшн фильма вовремя, но при этом должны быть открыты 80% кинотеатров, что может стать проблемой из-за коронавируса.

В любом случае, пока что Warner Bros не переносят дату выхода Довода.