Джеймс Ганн снимает сериал Миротворец для HBO

Сериал Миротворец / Warner Bross

Создатель Стражей Галактики для Marvel и Отряда Самоубийц для DC, снимает сериал Миротворец про еще одного персонажа DC comics. Джеймс Ганн готовит сериал-спин-офф про супергероя к выходу Отряда Самоубийц в августе 2021 года, пишет Deadline.

Зарубежное издание утверждает, что в сериале будет 8 серий, и часть из них Джеймс Ганн лично написал и поставит, так что скучать не придется.

Сериал снимают Gunn's Troll Court Entertainment и Safran Company совместно с Warner Bros. Television, и съемки начнутся только вначале 2021 года, поэтому дата выхода точно неизвестна.Читайте такжеЧерная Вдова выйдет только в 2021 году

"Миротворец - это возможность погрузиться в текущие мировые проблемы через призму этого супергероя/суперзлодея/самого большого придурка в мире. Я очень рад расширить "Отряд самоубийц" и представить этого персонажа из вселенной DC во всей красе в сериале. И, конечно же, возможность снова поработать с Джоном, Питером и моими друзьями из Warner Bros. - это вишенка на торте", - говорит Ганн

Джеймс Ганн намерен втиснуть съемки в свой график между Отрядом самоубийц и съемками новой части Стражей Галактики.

Миротворца в фильме и сериале сыграет бывший рестлер Джон Сина.

"Как я уже сказал ранее, для меня было огромной честью и невероятной возможностью стать частью Отряда самоубийц и работать с Джеймсом над фантастическим фильмом. Я невероятно рад возможности снова объединиться с ним для Миротворца. Мы не можем дождаться, когда фанаты это увидят", - сказал Джон Сина.

В комиксах Миротворец - это человек, который верит в мир любой ценой - независимо от того, сколько людей он должен убить, чтобы достичь его.

Дата выхода сериала Миротворце будет зависеть от карантинных мер и графика Джеймса Ганна.