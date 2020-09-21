Dzidzio представил новый фильм "Де Гроші?"

Дзидзьо / instagram.com/dzidzio/

Фронтмен группы Dzidzio Михил Хома рассказал, что готовит новый фильм, и решил обратиться к Госкино Украины за финансовой поддержкой для съемок.

"Сегодня представил нашу новую комедию-квест "Де Гроші?" вместе с продюсерами Анатолием Безухом и Дианой Юраш на 14-м конкурсе кинопроектов Госкино. Ждем от государства поддержки", - рассказал Дзидзьо.

Он намекнул на то, что же будет в новом фильме

История фильма "Де Гроші?" такова: бедный пианист попадает в загадочный дом старой богачки, где все ищут деньги. Для того, чтобы найти деньги, надо пройти квест.

"Бриллиантами нашего фильма станут Ада Роговцева, Леся Никитюк и Сергей Лыба. Надеемся, завоевать Ваши сердца и международный рынок ", - рассказывает Дзидзьо о будущем фильме.Читайте такжеВідморожений 2 сезон: когда выйдет продолжение сериала на 1+1

Фрагмент художественных проб новой комедии-квеста "Де Гроші?" вышел 21 сентября в 18-00.

Фрагмент фильма Dzidzio Де Гроші?:

До этого Михаил Хома снялся в своих фильмах Контрабас и Перший раз, в фильме Свінгери и в сериале Відморожений на 1+1.