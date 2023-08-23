Эксклюзивные кадры декоммунизации Родины-Матери: премьера проекта "Символ воли"

24 августа в 23:40 в День Независимости на телеканале 1+1 Украина состоится премьера документального проекта "Символ воли" специального корреспондента ТСН Руслана Тарасова.
Проект построен на эксклюзивном документальном материале, в котором расскажут обо всех этапах декоммунизации монумента "Родина-Мать". Авторы покажут закулисье проекта "Трезубец Родины" - замены советского герба на самом высоком монументе в Европе "Родина-Мать".
Проект расскажет историю от этапа, когда начались подготовительные работы к декоммунизации и до момента, когда новый герб был торжественно поднят на постаменте во время тревог и непогоды.
В проекте "Символ воли" подробно раскроют все этапы и сложности процесса замены символов прошлого. Документальный проект также включает эксклюзивные истории от людей, которые были свидетелями и активными участниками этих исторических событий. От инженеров, возводивших монумент, до альпинистов и скульпторов, участвующих в замене советского герба на украинский трезубец.
"Символ воли" - это исторические кадры для будущих поколений и часть нашей современной истории.
Не пропустите эксклюзивные кадры замены советского герба на трезубец в документальном проекте "Символ воли" 24 августа в 23:40 на телеканале 1+1 Украина.