Эксклюзивные кадры декоммунизации Родины-Матери: премьера проекта "Символ воли"

Документальный проект от специального корреспондента ТСН станет важным кирпичиком в новейшей истории Украины.

https://glavred.info/movies/eksklyuzivnye-kadry-dekommunizacii-rodiny-materi-premera-proekta-simvol-voli-10495348.html Ссылка скопирована

Символ воли - документальный проект о декоммунизации Родины-Матери / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

24 августа в 23:40 в День Независимости на телеканале 1+1 Украина состоится премьера документального проекта "Символ воли" специального корреспондента ТСН Руслана Тарасова.

Проект построен на эксклюзивном документальном материале, в котором расскажут обо всех этапах декоммунизации монумента "Родина-Мать". Авторы покажут закулисье проекта "Трезубец Родины" - замены советского герба на самом высоком монументе в Европе "Родина-Мать".

Проект расскажет историю от этапа, когда начались подготовительные работы к декоммунизации и до момента, когда новый герб был торжественно поднят на постаменте во время тревог и непогоды.

видео дня

В проекте "Символ воли" подробно раскроют все этапы и сложности процесса замены символов прошлого. Документальный проект также включает эксклюзивные истории от людей, которые были свидетелями и активными участниками этих исторических событий. От инженеров, возводивших монумент, до альпинистов и скульпторов, участвующих в замене советского герба на украинский трезубец.

"Символ воли" - это исторические кадры для будущих поколений и часть нашей современной истории.

Не пропустите эксклюзивные кадры замены советского герба на трезубец в документальном проекте "Символ воли" 24 августа в 23:40 на телеканале 1+1 Украина.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.