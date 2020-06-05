Еще по одной 2020 - дата выхода, актеры и сюжет нового фильма с Мадсом Миккельсеном

Трейлер фильма и программы Каннского фестиваля Еще по одной с Мадсом Миккельсоном от Томаса Винтерберга сможет развеселить.
Томас Винтерберг снял новый фильм на тему "а что если?" Все бы ничего, но актерский состав подобрался впечатляющий, а сценарий действительно делает фильм трагикомедией, а не еще одним "Мальчишником в Вегасе".
По сюжету, заходят в ресторан профессор истории, психолог, экономист и учитель физкультуры, и решают проверить теорию, что человек с рождения страдает нехваткой алкоголя в крови, и для полного счастья, нужно быть немного нетрезвым. Путем простых вычислений они определяют, что якобы это 0,5 промилле алкоголя в крови. Но проблема в том, что окружающие люди не в курсе эксперимента, и многие даже против - поведение друзей ожидаемо сменяется в состоянии "легкого опьянения".
Как меняются жизни друзей-экспериментаторов после начала ежедневных встреч с "белочкой", у кого рушится семья, а у кого наоборот - мы увидим только с выходом фильма.
Еще по одной 2020 - актеры и роли
Мадс Миккельсен - Мартин
Томас Бо Ларсен - Томми
Ларс Ранте - Питер
Магнус Милланг - Николай
Мария Бонневи - Трин
Суссе Волд - Ректор
Элен Рейнгаард Нойманн - Амалия
Дием Камилла Г. - учитель
Мартин Грайс-Розенталь - Овертьенер
Альберт Рудбек Линдхардт - Себастьян
Дорте Хойстед - Бармен Карин
Фредерик Винтер Расмуссен
Мортен Тунбо
Еще по одной 2020 смотреть онлайн в оригинале трейлер нового фильма:
Режиссером фильма стал создатель картин Торжество, Охота, Дорогая Венди, Курск, Субмарино и Вдали от обезумевшей толпы Томас Винтерберг, который уже получал награды на Каннском фестивале.
Фильм Еще по одной 2020 выходит 12 ноября 2020.