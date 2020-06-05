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Еще по одной 2020 - дата выхода, актеры и сюжет нового фильма с Мадсом Миккельсеном

5 июня 2020, 11:20

Трейлер фильма и программы Каннского фестиваля Еще по одной с Мадсом Миккельсоном от Томаса Винтерберга сможет развеселить.

Еще по одной 2020 - дата выхода
Еще по одной 2020 - дата выхода / кадр из фильма

Томас Винтерберг снял новый фильм на тему "а что если?" Все бы ничего, но актерский состав подобрался впечатляющий, а сценарий действительно делает фильм трагикомедией, а не еще одним "Мальчишником в Вегасе".

По сюжету, заходят в ресторан профессор истории, психолог, экономист и учитель физкультуры, и решают проверить теорию, что человек с рождения страдает нехваткой алкоголя в крови, и для полного счастья, нужно быть немного нетрезвым. Путем простых вычислений они определяют, что якобы это 0,5 промилле алкоголя в крови. Но проблема в том, что окружающие люди не в курсе эксперимента, и многие даже против - поведение друзей ожидаемо сменяется в состоянии "легкого опьянения".

Как меняются жизни друзей-экспериментаторов после начала ежедневных встреч с "белочкой", у кого рушится семья, а у кого наоборот - мы увидим только с выходом фильма.

Еще по одной 2020 - актеры и роли

  • Мадс Миккельсен - Мартин

  • Томас Бо Ларсен - Томми

  • Ларс Ранте - Питер

  • Магнус Милланг - Николай

  • Мария Бонневи - Трин

  • Суссе Волд - Ректор

  • Элен Рейнгаард Нойманн - Амалия

  • Дием Камилла Г. - учитель

  • Мартин Грайс-Розенталь - Овертьенер

  • Альберт Рудбек Линдхардт - Себастьян

  • Дорте Хойстед - Бармен Карин

  • Фредерик Винтер Расмуссен

  • Мортен Тунбо

Еще по одной 2020 смотреть онлайн в оригинале трейлер нового фильма:

Режиссером фильма стал создатель картин Торжество, Охота, Дорогая Венди, Курск, Субмарино и Вдали от обезумевшей толпы Томас Винтерберг, который уже получал награды на Каннском фестивале.

Фильм Еще по одной 2020 выходит 12 ноября 2020.

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