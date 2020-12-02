Эйфория 2020 - вышел трейлер первого спецэпизода

Телеканал НВО показал трейлер спецэпизода сериала Эйфория, который в 2020 году сняли вместо 2 сезона.
Сериал Эйфория вышел на НВО в 2019 году и получил невероятную популярность, а актеры и создатели собрали целый список наград за свою работу. Почти сразу было принято решение снимать 2 сезон сериала, но пандемия коронавируса в мире изменила расписание съемок.
За 2020 год создатели Эйфории готовы показать 2 спецэпизода - с 6 декабря на HBO и HBO Max.
Первый спецэпизод Эйфории называется Rue - переводится и как "Рут", и как "сожаление". Это игра слов, так как имя главной герои сериала - Рут.
В трейлере она сидит в ночном кафе и страдает по своей подруге, которая уехала в конце первого сезона.
Кроме флэшбеков показывают, что она встречается кое с кем из своего прошлого.
Эйфория 2020 1 спецэпизод смотреть трейлер:
Что будет в новых сериях сериала Эйфория - смотрите с 6 декабря на HBO.