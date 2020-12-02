Эйфория 2020 - вышел трейлер первого спецэпизода

Эйфория 2020 / HBO

Сериал Эйфория вышел на НВО в 2019 году и получил невероятную популярность, а актеры и создатели собрали целый список наград за свою работу. Почти сразу было принято решение снимать 2 сезон сериала, но пандемия коронавируса в мире изменила расписание съемок.

За 2020 год создатели Эйфории готовы показать 2 спецэпизода - с 6 декабря на HBO и HBO Max.

Первый спецэпизод Эйфории называется Rue - переводится и как "Рут", и как "сожаление". Это игра слов, так как имя главной герои сериала - Рут.

В трейлере она сидит в ночном кафе и страдает по своей подруге, которая уехала в конце первого сезона.

Кроме флэшбеков показывают, что она встречается кое с кем из своего прошлого.

Эйфория 2020 1 спецэпизод смотреть трейлер:

Что будет в новых сериях сериала Эйфория - смотрите с 6 декабря на HBO.