Fake 2020 - в сериале снялся тайный агент

Александр Адамлюк сыграл в новом сериале Нового / Пресс-служба

Журналист проекта потребительских расследований Тайный агент, который показывает Новый канал, Александр Адамлюк пришел на съемочную площадку, но вовсе не для того, чтобы проверить ее - что редко.

В июле 2020 года на YouTube-канале Нового выйдет первый веб-сериал StarLightMedia Fake. В эпизодических ролях снялись победительница реалити Від пацанки до панянки Женя Мазур, модель с 13-м размером груди и спортсменка MMA Мила Кузнецова. Также в сериале увидим и журналиста проекта Тайный агент.

"Я заполнил анкету на сайте Нового канала, и меня пригласили в кадр. Сыграл роль курьера. Читайте такжеСериал Fake - актеры, саундтрек и съемки нового проектаПеревоплотиться было нетрудно, ведь в программе Тайный агент примерил на себя множество "ролей". А еще я снимался в нескольких сериалах и фильмах. Поэтому опыт у меня уже есть. Кстати, в Fake эпизоды с моим участием сняли с первого дубля", – рассказывает Александр Адамлюк..

Парень признается, что рад был стать частью первого веб-сериала Нового канала.

Александр Адамлюк / Пресс-служба

"Очень крутая и профессиональная команда создает Fake. На съемочной площадке мне было уютно и комфортно. Чувствовалась дружеская поддержка коллег. Приятно, что Новый канал раскрывает в сериале социально важную тему. Это история о современной молодежи, которая хочет в социальных сетях хвастаться вымышленной жизнью. Показывать в кадре просторную квартиру и качественную еду. На самом деле реальная жизнь совсем другое – в арендованной квартире и с фастфудом", – говорит актер.

Напомним, что по сюжету сериала Fake юная блогерша Лизе живет фальшивой жизнью в Instagram и обманывает всех вокруг. Хотя сериал молодежный и комедийный, история Лизы ставит зрителя перед главным вопросом: что важнее – казаться или быть?