УкрРус
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Победительница від пацанки до панянки сыграла в сериале Fake 2020

Новый веб-сериал Фейк / Fake выходит на Новом канале в конце июля, и создатели раскрыли имя еще одной актрисы проекта - в нем сыграла победительница Від пацанки до панянки 2020.

2 июля 2020, 15:51
Fake Женя Мазур
Fake Женя Мазур / Новый канал

Сериал Fake выходит на Новом канале 27 июля, и расскажет о фальшивой жизни через фильтры в Instagram, покажет контраст между реальной жизнью и той красивой картинкой, которую мы транслируем в мир с помощью социальных сетей.

Съемки веб-сериала Fake стартовали в начале июня. А вскоре Новый канал раскрыл одну из главных интриг – актерский состав проекта. Стало известно, что главные роли в Fake исполнят звезды сериалов Первые ласточки и Новенька, но это не все - в кадре появятся и агенты проекта Тайный агент, и даже участницы реалити-шоу на Новом.

Так, в новом проекте от Нового канала появится Женя Мазур, победительница реалити Від пацанки до панянки 2020. После завершения учебы в Школе леди ее жизнь круто изменилась. Она бросила наркотики, помирилась с мамой и занялась блогерской деятельностью. А теперь решила освоить актерскую профессию.Читайте такжеСериал Fake - дата выхода, актеры, саундтрек и сюжет

Женя Мазур сыграла эпизодическую роль. Девушка призналась, что сразу же согласилась на предложение и буквально примчалась на съемочную площадку.

"Когда мне предложили сняться в новом веб-сериале Нового канала, я сразу согласилась. Я люблю такие вещи, всегда хотела попробовать себя в актерской профессии. Уверена, что скоро меня пригласят на главную роль", - объявила Женя.

Женя Мазур Fake
Женя Мазур Fake / Новый канал

Мазур также отметила, что хотела бы получить больше слов, но для первого киноопыта все было просто идеально. Кроме того, ей так понравилась атмосфера на съемочной площадке, что она всерьез задумалась об актёрской карьере.

"Съемки в сериале Fake мне очень понравились, – поделилась впечатлениями экс-пацанка. – Это что-то новое для меня. Да, под прицелами камер я оказалась не впервые. Но съемки в реалити Від пацанки до панянки и съемки в сериале – абсолютно разные вещи. На Пацанках мы сразу заходили в кадр, не было ни сценария, ни репетиций, ни дублей. Все правдиво, реально. На съемках Fake я попала в абсолютно новый мир. Другие ощущения, другая атмосфера… Но это было круто".Читайте такжеFake 2020 - в сериале снялся тайный агент

Она рассказала, что над созданием этого проекта работает замечательная команда, и это невозможно не заметить.

"Ребята помогают друг другу, поддерживают, стремятся сделать максимально качественный продукт. Я была в восторге от того, что происходит на съемочной площадке. Конечно, сам процесс тянулся очень долго, после участия в реалити сложновато приспособиться к съемкам сериала. Но все равно атмосфера мне понравилась. Эмоций – хоть отбавляй. И, честно говоря, я бы хотела продолжить сниматься в кино или сериалах", - подвела итог Мазур.

Напомним, что все серии сериала Fake будут выходить онлайн на ютубе Нового канала с 27 июля. Что было в сериях вы сможете прочитать на Главреде.

Сериал Фейк Сериалы Нового Канала новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Победительница від пацанки до панянки сыграла в сериале Fake 2020». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:00
"Беда Путина": астролог назвал последний год правления президента
15:51
Победительница від пацанки до панянки сыграла в сериале Fake 2020
15:46
Мир на пороге второй волны COVID-19: названы страны, где коронавирус бушует с новой силой
15:35
Мочегонные травы: показания и свойства
15:29
Лукашенко: Коронавирус в Беларуси побежден – но есть одно "но" Видео
15:24
Уголовное наказание за "слив" прослушек чиновников: Ермак дал объяснение
15:05
Гороскоп всех знаков Зодиака на 3 июля: успешный риск, ослабление ауры и новая влюбленность Видео
15:04
"Старый похотливый накроман-сатанист": Харламов высмеял слухи о разводе с Асмус
14:44
Рейтинг Зеленского снова просел: свежие данные социологов
14:42
Что посмотреть: лучшие сериалы первой половины 2020
14:35
Сенатор США потребовал наказать Путина санкциями: появилась реакция Кремля
14:22
Ляшко рассказал, где в Украине люди рискуют заразиться COVID-19
14:11
Любовницу Ефремова не пускают к нему домой
14:05
Комаровский объяснил, как долго Украине страдать от COVID-19 Видео
13:55
Отставка Смолия: в Слуге народа оценили кандидатов на пост главы НБУ Видео
13:31
Ужасы в полиции Кагарлыка: всплыли неожиданные данные о копах-насильниках Видео
13:22
"Чрезвычайные риски": Порошенко "посеял панику" из-за отставки Смолия Видео
13:01
Почему Украине удалось избежать "концлагеря" как в России и Беларуси мнение
12:52
Рак легких: симптомы, причины и факторы риска
12:45
Трагедия в Карпатах и пожары в Чернобыле: эколог назвал главную причину Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять