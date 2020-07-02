Победительница від пацанки до панянки сыграла в сериале Fake 2020

Fake Женя Мазур / Новый канал

Сериал Fake выходит на Новом канале 27 июля, и расскажет о фальшивой жизни через фильтры в Instagram, покажет контраст между реальной жизнью и той красивой картинкой, которую мы транслируем в мир с помощью социальных сетей.

Съемки веб-сериала Fake стартовали в начале июня. А вскоре Новый канал раскрыл одну из главных интриг – актерский состав проекта. Стало известно, что главные роли в Fake исполнят звезды сериалов Первые ласточки и Новенька, но это не все - в кадре появятся и агенты проекта Тайный агент, и даже участницы реалити-шоу на Новом.

Так, в новом проекте от Нового канала появится Женя Мазур, победительница реалити Від пацанки до панянки 2020. После завершения учебы в Школе леди ее жизнь круто изменилась. Она бросила наркотики, помирилась с мамой и занялась блогерской деятельностью. А теперь решила освоить актерскую профессию.Читайте такжеСериал Fake - дата выхода, актеры, саундтрек и сюжет

Женя Мазур сыграла эпизодическую роль. Девушка призналась, что сразу же согласилась на предложение и буквально примчалась на съемочную площадку.

"Когда мне предложили сняться в новом веб-сериале Нового канала, я сразу согласилась. Я люблю такие вещи, всегда хотела попробовать себя в актерской профессии. Уверена, что скоро меня пригласят на главную роль", - объявила Женя.

Женя Мазур Fake / Новый канал

Мазур также отметила, что хотела бы получить больше слов, но для первого киноопыта все было просто идеально. Кроме того, ей так понравилась атмосфера на съемочной площадке, что она всерьез задумалась об актёрской карьере.

"Съемки в сериале Fake мне очень понравились, – поделилась впечатлениями экс-пацанка. – Это что-то новое для меня. Да, под прицелами камер я оказалась не впервые. Но съемки в реалити Від пацанки до панянки и съемки в сериале – абсолютно разные вещи. На Пацанках мы сразу заходили в кадр, не было ни сценария, ни репетиций, ни дублей. Все правдиво, реально. На съемках Fake я попала в абсолютно новый мир. Другие ощущения, другая атмосфера… Но это было круто".Читайте такжеFake 2020 - в сериале снялся тайный агент

Она рассказала, что над созданием этого проекта работает замечательная команда, и это невозможно не заметить.

"Ребята помогают друг другу, поддерживают, стремятся сделать максимально качественный продукт. Я была в восторге от того, что происходит на съемочной площадке. Конечно, сам процесс тянулся очень долго, после участия в реалити сложновато приспособиться к съемкам сериала. Но все равно атмосфера мне понравилась. Эмоций – хоть отбавляй. И, честно говоря, я бы хотела продолжить сниматься в кино или сериалах", - подвела итог Мазур.

Напомним, что все серии сериала Fake будут выходить онлайн на ютубе Нового канала с 27 июля. Что было в сериях вы сможете прочитать на Главреде.