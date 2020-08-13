Мастер боевых искусств сделает сиквел 47 ронинов с Киану Ривзом

47 ронинов / Universal

Рон Юань - мастер единоборств, специалист по трюкам, режиссёр и ко всему прочему хореограф собирается подарить миру фильм-сиквел 47 ронинов, который провалился в прокате со 150 миллионами против 175 бюджета.

Актер из фильма Мулан, вдохновился настолько, что решил заняться сиквелом 47 ронинов - но спустя 300 лет после событий первого фильма, и с киберпанком и самураями, пишет Deadline.

По словам Юаня, действие картины развернется в будущем, спустя 300 лет после событий оригинала, а зрителей ждёт смесь хоррора, фильма о боевых искусствах, экшена и киберпанка, так что демонов, духов и отважных самураев никто не отменял.

К слову, идея чем-то похожа на одну из серий сериала Netflix Секс, Смерть и Роботы, только там был не киберпанк, а стимпанк.

Детали сюжета, актерский состав и команда пока не раскрываются, но уде известно, что продюсированием займется студия Universal Entertainment.

Оригинальный фильм Карла Ринша вышел в 2013 году, главную роль сыграл Киану Ривз, и это редкий случай, когда фильм с его участием провалился. Кроме него сыграли Хироюки Санада, Ко Сибасаки, Таданобу Асано и Ринко Кикути. Картина основана на классическом японском боевике 1962 года 47 ронинов (Chūshingura), который в свою очередь опирался на реальную историю группы самураев 18 века, что отправились мстить безжалостному сегуну за смерть их хозяина.

Разница была в том, что в новом фильме добавили магии и мистики. А потраченные 175 миллионов не окупились.