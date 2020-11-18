Фильм Том и Джерри - дата выхода, актеры и трейлер долгожданной экранизации

Том и Джерри 2021 - дата выхода, актеры и трейлер / Warner Bros. Pictures

Новый фильм от Warner Bross будет поражать воображение, потому что выходит первая экранизация Тома и Джерри с Хлоей Морец и Майклом Пенья в необычных образах.

Режиссер Тим Стори, который снял Фантастическую четверку 2005 теперь занялся Томом и Джерри.

По сюжету Том и Джерри покидают дом, в котором воевали столько серий. Джеррри поселяется в люксовой гостинице, где перед свадьбой века намереваются из бавиться от мышей. Руководитель гостинницы Майкл Пенья нанимает на работу Хлою Грейс Морец, которая клянется извести мышонка. И по стечению обстоятельств именно Тома она берет на работу, чтобы от него избавиться.

Том и Джерри 2021 - сюжет / Warner Bros. Pictures

Теперь все, что мы видели в мультике вернется на большой экран и будет намного круче.

Том и Джерри 2021 - актеры и роли

Хлоя Грейс Морец - Кайла

Майкл Пенья - Терранс

Роб Делани - Дюбро

Колин Йост - Дуэйн

Кен Чжон - Джеки

Паллави Шарда - Прита

Хлоя Грейс Морец рассказала, как ей было сниматься в фильме с героями своего детства: "Мне нравится, что она (Кайла) во многом похожа на Тома. Это девушка, зацикленная на выполнении поставленной задачи, но в конце концов понимающая, что честность возьмет над ней верх. Она — полная тупица, ни разу не похожая на меня.

На съемочной площадке Том был лишь палочкой с его именем, а вместо Джерри была миниатюрная модель. Это был интересный опыт — импровизировать перед миниатюрами, работать с анимацией".

Том и Джерри 2021 - смотреть трейлер на украинском языке:

Фильм Том и Джерри выйдет в Украине 4 апреля 2021 года во всех кинотеатрах.