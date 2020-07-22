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Dzidzio фильмы - список фильмов с Dzidzio, которые стоит посмотреть

Дзидзьо Михаил Хома не только снимает фильмы, но и сам в них снимается, и даже имеет студию Dzidziofilm, где снимает свои фильмы и клипы.

22 июля 2020, 04:56
Дзидзьо
Дзидзьо - фильмы и сериалы с музыкантом / 1+1

Михаил Хома, который выступает под псевдонимом Дзидзьо вместе с членами группы основал студию Dzidziofilm, на которой снимал не только легендарные Контрабас и Перший раз - там же были сняты несколько комичных короткометражек и клипы группы.

Но где еще снимался Дзидзьо, и что за фильмы с Дзидзьо можно посмотреть - пишет Главред.

Михаил Хома известен не только необычным антуражем и песнями со смешным стилем. Он также принимает участие в съемках и даже сыграл главные роли в фильмах и сериалах.

Особое внимание к себе Михаил Dzidzio Хома привлек после фильмов Dzidzio Контрабас и Dzidzio Перший раз, в которых сыграл сам. Кроме того, Михаил снялся в Свингерах 2 с Олей Поляковой и в Слуге Народа. Читайте такжеЧто посмотреть: топ-10 самых успешных фильмов Netflix

В конце 2019 года вышел еще и сериал Відморожений с Дзидьо - в принципе, он сыграл персонажа, частично похожего на себя.

Но, мало кто знает, что та же студия Dzidziofilm еще до Контрабаса сняла не только клипы, но и серию короткометражек - комичного, иногда сатирического характера, которые уже успели стать легендой интернета.

Dzidzio Контрабас

Dzidzio Контрабас
Dzidzio Контрабас / Dzidziofilm

Фильм Dzidzio Контрабас рассказывает зубодробительную историю о том, как Dzidzio, Юлик и Лямур приняли вызов, и в поисках новых путей перевозки контрабанды попытались обхитрить таможенную службу, а заодно криминальные элементы сразу несколько стран.

То, что возможность вырасти на границе дала редкую способность находить выгоду не помогла ребятам, когда в их компанию случайно попала горячая девушка.

Фильм окупился более чем в 4,5 раза, и был успешным полнометражным стартом для Dzidzio. Его неповторимы стиль прослеживается везде, где он снимался.

Dzidzio Контрабас на 1+1 видео онлайн:

Dzidzio Перший раз

Dzidzio перший раз
Dzidzio Перший раз / Dzidziofilm

В рекламе фильма Dzidzio Перший раз всячески намекается на маленькую проблему, которая перерастает в нечто большее. В новом фильме Dzidzio, в котором снялись также его коллеги-музыканты, сюжет более "закрученный".

После того, как милый главный герой опаздывает в Португалию к маме, его отправляют в ссылку в село, где он беспечно объедается, и попадает в местную больничку. Но оказывается, что у Дзидзьо есть другая проблема - проявляются его очень твердые соски, и то, что у него почти несуществующая половая жизнь. Эту проблему он надеется как-то решить, но не так как подталкивает его друг Бодя (Сергей Лыба). К Боде приезжает сестра с говорящим именем Квиточка, в которую влюбляется главный герой.

Відморожений

Сериал Відморожений
Сериал Відморожений / 1+1

Миша Дзидзюк - невероятный воротила 90-х, и может найти что угодно и где угодно, а также заработать на этом. Он чисто случайно влипает в историю с новообразованными бандитами, которые намеревались ни много, ни мало - купить завод. Миша "кидает" их на деньги, а в итоге единственное его спасение - заморозка на пару десятилетий, о которой никто не знает, так как камера стоит в тайно комнате его дома. Как Миша общается с постаревшим младшим братом и его семьей - отдельный вид искусства. Сериал не только поражает сюжетом - в нем собрались популярные актеры, которых сейчас можно увидеть в украинских фильмах. Обзор на все серии можно посмотреть на Главреде.

Короткометражки Дзидьо можно смотреть на ютубе - все они есть на канате Dzidziofilm.

Дзидзьо - фильмография

Дзидзьо: роли

  • 2016 с Слуга народу — камео (епизод)
  • 2017 ф DZIDZIO Контрабас — Дзидзьо
  • 2018 ф DZIDZIO Перший раз — Дзидзьо
  • 2019 ф Свінгери 2 — гуру
  • 2019 с Відморожений – Михайло Дзидзюк

Дзьодьо: корокометражки

2016 — MARSIK (без цензури) — М. Хома — О. Рощин — М. Хома

2015 — Я їду до мами — М. Хома — О. Рощин — М. Хома

2014 — Ангели чудяться — М. Хома, Т. Дронь — О. Рощин — М. Хома

2014 — Павук (без цензури) — М. Хома, Т. Дронь — О. Поздняков — М. Хома

2013 — Лист до Миколая — М. Хома, Т. Дронь — М. Хома, Т. Дронь — М. Хома

2013 — Повна срака (без цензури) — В. Шурубура — В. Шурубура — М. Хома

2013 — Народження легенди (мультик) — студія KEMEO — студія KEMEO — студія KEMEO

2012 — ХА-ХА-ХА (без цензури) — В. Шурубура — В. Шурубура — М. Хома

2012 — Каділак (без цензури) — В. Шурубура — В. Шурубура — М. Хома, О. Турко

2011 — Сама-сама (без цензури) — В. Шурубура — В. Шурубура — М. Хома

2011 — Ялта (без цензури) — В. Шурубура — В. Шурубура — О. Турко

Dzidzio контрабас новости шоу бизнеса новости кино Сериалы 1+1
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