Галь Гадот сыграет самую знаменитую феминистку прошлого

Галь Гадот / Instagram

Галь Гадот исполнит роль Клеопатры в одноименном историческом фильме, который снимает ее партнерша по Чудо-женщине Петти Дженкинс.

Сценарий напишет Лаэта Калогридис, которая делала это для "Александра" Оливера Стоуна, сообщает издание Deadline.

Paramount Pictures впервые выиграли право снимать фильм у таких соперников, как Universal, Warner Bros, Netflix и Apple.

Продюсерами стали Чарльз Ровен , Дженкинс, Галь Гадот и Джарон Вансано.

"Я люблю отправляться в новые путешествия, мне нравится азарт новых проектов, острые ощущения от воплощения в жизнь новых историй. Клеопатра - это история, которую я хотела рассказать очень давно. Не могу быть более благодарной за это", - написала Галь Гадот в твиттере об этом.

Кроме того, на фоне того, что некоторые активистки BLM Начали требовать, чтобы вместо Галь Гадот египтянку Клеопатру сыграла темнокожая либо латиноамериканка, Актриса опубликовала в своем Instagram новый пост, в котором написала, что фильм будет иметь очень большое значение для феминизма.

Галь Гадот / Rolling Stones Instagram

"Как вы, наверное, слышали, мы вместе с Пэтти Дженкинс и Леатой Калогридис готовим для большого экрана историю Клеопатры, царицы Египта, в таком виде, в котором вы раньше никогда не видели. Мы впервые покажем историю глазами женщины, как перед камерой, так и за объективом. И мы особенно рады объявить об этом в Международный день девушки!

Мы надеемся, что женщины и девушки во всем мире, которые стремятся рассказывать истории, никогда не откажутся от своей мечты и сделают так, чтобы их голоса были услышаны другими женщинами и для них", - пишет девушка.

Даты начала съемок и выхода картины в прокат пока неизвестны.

Самым известным фильмом про знаменитую царицу Египта является лента 1963 года в постановке Джозефа Лео Манкевича, главные роли в которой сыграли Элизабет Тейлор, Ричард Бертон и Рекс Харрисон.

Галь Гадот известна по ролям Чудо-женщины Дианы Принс в кинокомиксах DC, Жизель Яшар во франшизе Форсаж, и других фильмах. Также она сыграла миссис Линнетт Риджуэй-Дойл в фильме Смерть на Ниле - экранизации романа Агаты Кристи об Эркюле Пуаро.

Клеопатра была правительницей Египта, которая дипломатией и женским обаянием настолько впечатлила Юлия Цезаря, который прибыл покорить Египет, что он не просто оставил ей право распоряжаться в его отсутствие, но и почти что сделал своей "фавориткой", насколько это возможно представить в те времена. После смерти Цезаря, Клеопатра объединилась с его генералом Марком Антонием, который пробыл с ней какое-то время в Египте, пока они не погибли в процессе борьбы за власть над империей Цезаря