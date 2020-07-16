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Умерла Галин Горг - причины смерти и фильмография звезды фантастических сериалов

В Лос-Анджелесе умерла американская актриса и хореограф Галин Горг.

16 июля 2020, 11:18
Галин Горг
Галин Горг / Instagram

Американская актриса Галин Горг умерла 14 июля в 55 лет от рака. Танцовщица и звезда фантастических и детективных сериалов Галин Горг умерла за день до дня рождения.

"У нее был диагностирован рак по всему телу и легким", - написала ее сестра в Facebook 15 июля.

По ее словам, актриса боролась с недугом до последнего, но вречи давали всего пару дней,которые не успела прожить актриса.

Самой известной ролью Горг была лейтенант Максора Максвелл в сериале 1994 года М.А.Н.Т.И.С., который был адаптирован из одноименного фильма.

Также она часто играла в фантастических и детективных сериалах. Например, она исполнила роль Елены Троянской в Ксене принцессе-воине.

  • Галин Горг Instagram
  • Галин Горг Instagram
  • Галин Горг Instagram
  • Галин Горг Instagram
  • Галин Горг Instagram
  • Галин Горг Instagram
Галин Горг - биография

Галин Горг - актриса, профессиональный танцор и продюсер. Галин Горг родилась в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Ее мать, Гвиндолин Ли Горг, была писательницей и педагогом. Ее отец, Алан Кент Горг - режиссер, писатель и педагог.

У Галин есть один брат, Картер, и три сестры, Джентри, Санни и Таги. Помимо того, что она выросла в Лос-Анджелесе, она провела большую часть своего детства на Большом острове Гавайев и на острове Оаху. Галин Горг играла в театральных постановках в детстве.

Затем она стала выигрывать роли в местных театральных постановках, и начала строить карьеру.

Карьера Галины как танцора действительно началась, когда в Голливуде она была награждена стипендиями в престижной Академии танца Дюпре, летней программе Элвина Эйли и Обществе профессиональных танцоров. Она изучала стили джаза, балета, чечетки, гаитянского танца, афро-самбы, афро-кубинского танца, западноафриканского, хип-хопа, хула и фанка. Она работала с такми знаменитостями, как Майкл Питерс, Дебби Аллен, Сара Элгарт, Маргарита Деррикс, Отис Салид, Хайме Роджерс, Франко Мисерия, Билл Гудсон и Винс Паттерсон. Затем она начала профессионально работать над музыкальными клипами и рекламой. Это привело ее к очень успешной карьере танцовщицы и танцовщицы на итальянском телевидении.

Галин Горг - фильмография

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