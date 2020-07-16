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Новый фильм про Губку Боба выйдет сразу на Netflix

Из-за карантина, после многоразовых переносов, Paramount Animation разрешили Netflix показать новый фильм Губка Боб в бегах.

16 июля 2020, 15:44
Губка Боб новый фильм
Губка Боб новый фильм выйдет на Netflix / Paramount

Netflix купил эксклюзивные права транслировать новый фильм про Спанчбоба от Paramount.

Губка Боб или Спанчбоб от Paramount Animation выйдет онлайн на Netflix, и сделает это ранее объявленного релиза, пишет Variet

Новый фильм Губка Боб в бегах по последним заявлениям создателей должен был выйти вначале 2021 года, но теперь стало известно, что права на его показ получил Netflix, что зарубежные СМИ восприняли как возможность релиза онлайн ранее заданной даты.

Тем не менее, на фоне объявления, шоуранеры до сих пор не назвали точную дату выхода фильма.Читайте такжеБессмертная Гвардия 2020 - живи, чтобы умереть

Губка Боб в бегах - сюжет

Полнометражный мультфильм рассказывает о новых приключениях Губки Боба и Патрика, которые в поисках питомца Гэри оказываются в затерянном городе Атлантик-Сити.

Режиссером выступил Тим Хилл, а сценарий написали Джонатан Айбел и Гленн Бергер.

Губка Боб в бегах - актеры и роли

  • Том Кенни;
  • Билл Фагербакки;
  • Роджер Бампасс;
  • Киану Ривз;
  • Клэнси Браун
  • Кэролин Лоуренс
  • Мистер Лоуренс
  • Мэри Джо Кэтлетт
  • Лори Алан
  • Джилл Тэлли
  • Мэтт Берри
  • Snoop Dogg
  • Аквафина
  • Реджи Уоттс
  • Тиффани Хэддиш
  • Антонио Рауль

Ранее на Netflix вышел фильм Бессмертная гвардия 2020 с Шарлиз Терон.

Paramount новости кино новости шоу бизнеса
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