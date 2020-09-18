Харли Квинн 3 сезон - когда будет продолжение сериала

Warner Bros и НВО продлили сериал Харли Квинн на 3 сезон после слухов о закрытии.
Сериал Харли Квинн официально продлен на 3 сезон, который выйдет на телесервисе HBO.
Сериал Харли Квинн продлили на телесервис Warner Bros и HBO для сериалов - HBO Max, пишет издание Variety.
Харли Квинн 3 выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре HBO Max, но точная дата не называется - в обычных условиях 2 сезон вышел через год, но в условиях карантина сложно спрогнозировать результат.
Более того, DC Universe больше не будет пристанищем для оригинальных сериалов. Его переформируют в сервис по подписке для комиксов, а все сериалы перенесут на HBO Max.
Warner Bros. официально объявила в пятницу, что DC Universe больше не будет выпускать оригинальные сериалы по сценариям и вместо этого перейдет исключительно на службу подписки на комиксы под названием DC Universe Infinite.
Напомним, Харли Квинн - мультсериал для взрослых с Кейли Куоко в главной роли антигероини DC.
За первые два сезона сериал получил сильные отзывы, и оба недавно стали доступны на HBO Max.
Наряду с Куоко, сериал озвучивают Лэйк Белл, Алана Тудика, Рона Фанчеса, Тони Хейла, Джейсона Александра и Джей Би Смува.
Харли Квинн 3 сезон - актеры и роли
- Кейли Куоко — доктор Харлин Квинзель / Харли Квинн
- Лейк Белл — доктор Памела Айсли / Ядовитый Плющ
- Алан Тьюдик — Джокер, Базиль Карло / Глиноликий, Джулиан Дэй / Календарный человек
- Рон Фанчес — Нэнуэ / Король Акул
- Тони Хейл — доктор Эдгар Циско / Доктор Психо, Феликс Фауст
- Джей Би Смув — растение Фрэнк
- Джейсон Александер — Сай Боргман
- Дидрих Бадер — Брюс Уэйн / Бэтмен
- Джим Раш — Эдвард Нигма / Загадочник, Стэн
- Кристофер Мелони — комиссар Джеймс Гордон
- Джанкарло Эспозито — Лекс Лютор
- Рахул Коли — доктор Джонатан Крейн / Пугало
- Сэна Латан — Селина Кайл / Женщина-кошка
- Ванесса Маршалл — Принцесса Диана / Чудо-женщина, Дорис Цойль / Гиганта
- Джейкоб Трамбле — Дэмиен Уэйн / Робин
- Джеймс Адомиан — Бейн
- Мэтт Оберг — Чарльз Браун / Кайтмен, Анатолий Князев / КГБист
- Тиша Кэмпбелл — Тони Янг
- Фил Ламарр — Дэвид Хайд / Чёрная Манта, Джейсон Праксис
- Уэйн Найт — Освальд Кобблпот / Пингвин
- Шон Джамброун — Джошуа Кобблпот
- Эндрю Дэйли — Харви Дент / Двуликий
- Уилл Сассо — Макси Зевс
- Бриана Кукко — Барбара Гордон / Бэтгерл
- Натали Моралес — Лоис Лейн
- Крис Диамантополос — Артур Карри / Аквамен
Сериал был разработан Джастином Халперном, Патриком Шумакером и Дином Лори, которые также являются исполнительными продюсерами вместе с Куоко.