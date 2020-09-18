Харли Квинн 3 сезон - когда будет продолжение сериала

Харли Квинн 3 сезон - когда продолжение / кадр из сериала

Сериал Харли Квинн официально продлен на 3 сезон, который выйдет на телесервисе HBO.

Сериал Харли Квинн продлили на телесервис Warner Bros и HBO для сериалов - HBO Max, пишет издание Variety.

Харли Квинн 3 выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре HBO Max, но точная дата не называется - в обычных условиях 2 сезон вышел через год, но в условиях карантина сложно спрогнозировать результат.

Более того, DC Universe больше не будет пристанищем для оригинальных сериалов. Его переформируют в сервис по подписке для комиксов, а все сериалы перенесут на HBO Max.

Warner Bros. официально объявила в пятницу, что DC Universe больше не будет выпускать оригинальные сериалы по сценариям и вместо этого перейдет исключительно на службу подписки на комиксы под названием DC Universe Infinite.

Напомним, Харли Квинн - мультсериал для взрослых с Кейли Куоко в главной роли антигероини DC.

За первые два сезона сериал получил сильные отзывы, и оба недавно стали доступны на HBO Max.

Наряду с Куоко, сериал озвучивают Лэйк Белл, Алана Тудика, Рона Фанчеса, Тони Хейла, Джейсона Александра и Джей Би Смува.

Харли Квинн 3 сезон - актеры и роли

Кейли Куоко — доктор Харлин Квинзель / Харли Квинн

/ Харли Квинн Лейк Белл — доктор Памела Айсли / Ядовитый Плющ

Алан Тьюдик — Джокер, Базиль Карло / Глиноликий, Джулиан Дэй / Календарный человек

Рон Фанчес — Нэнуэ / Король Акул

Тони Хейл — доктор Эдгар Циско / Доктор Психо, Феликс Фауст

Джей Би Смув — растение Фрэнк

Джейсон Александер — Сай Боргман

Дидрих Бадер — Брюс Уэйн / Бэтмен

Джим Раш — Эдвард Нигма / Загадочник, Стэн

Кристофер Мелони — комиссар Джеймс Гордон

Джанкарло Эспозито — Лекс Лютор

Рахул Коли — доктор Джонатан Крейн / Пугало

Сэна Латан — Селина Кайл / Женщина-кошка

Ванесса Маршалл — Принцесса Диана / Чудо-женщина, Дорис Цойль / Гиганта

Джейкоб Трамбле — Дэмиен Уэйн / Робин

Джеймс Адомиан — Бейн

Мэтт Оберг — Чарльз Браун / Кайтмен, Анатолий Князев / КГБист

Тиша Кэмпбелл — Тони Янг

Фил Ламарр — Дэвид Хайд / Чёрная Манта, Джейсон Праксис

Уэйн Найт — Освальд Кобблпот / Пингвин

Шон Джамброун — Джошуа Кобблпот

Эндрю Дэйли — Харви Дент / Двуликий

Уилл Сассо — Макси Зевс

Бриана Кукко — Барбара Гордон / Бэтгерл

Натали Моралес — Лоис Лейн

Крис Диамантополос — Артур Карри / Аквамен

Сериал был разработан Джастином Халперном, Патриком Шумакером и Дином Лори, которые также являются исполнительными продюсерами вместе с Куоко.