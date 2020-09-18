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Харли Квинн 3 сезон - когда будет продолжение сериала

18 сентября 2020, 19:25

Warner Bros и НВО продлили сериал Харли Квинн на 3 сезон после слухов о закрытии.

Харли Квинн 3 сезон
Харли Квинн 3 сезон - когда продолжение / кадр из сериала

Сериал Харли Квинн официально продлен на 3 сезон, который выйдет на телесервисе HBO.

Сериал Харли Квинн продлили на телесервис Warner Bros и HBO для сериалов - HBO Max, пишет издание Variety.

Харли Квинн 3 выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре HBO Max, но точная дата не называется - в обычных условиях 2 сезон вышел через год, но в условиях карантина сложно спрогнозировать результат.

Более того, DC Universe больше не будет пристанищем для оригинальных сериалов. Его переформируют в сервис по подписке для комиксов, а все сериалы перенесут на HBO Max.

Warner Bros. официально объявила в пятницу, что DC Universe больше не будет выпускать оригинальные сериалы по сценариям и вместо этого перейдет исключительно на службу подписки на комиксы под названием DC Universe Infinite.

Напомним, Харли Квинн - мультсериал для взрослых с Кейли Куоко в главной роли антигероини DC.

За первые два сезона сериал получил сильные отзывы, и оба недавно стали доступны на HBO Max.

Наряду с Куоко, сериал озвучивают Лэйк Белл, Алана Тудика, Рона Фанчеса, Тони Хейла, Джейсона Александра и Джей Би Смува.

Харли Квинн 3 сезон - актеры и роли

  • Кейли Куоко — доктор Харлин Квинзель / Харли Квинн
  • Лейк Белл — доктор Памела Айсли / Ядовитый Плющ
  • Алан Тьюдик — Джокер, Базиль Карло / Глиноликий, Джулиан Дэй / Календарный человек
  • Рон Фанчес — Нэнуэ / Король Акул
  • Тони Хейл — доктор Эдгар Циско / Доктор Психо, Феликс Фауст
  • Джей Би Смув — растение Фрэнк
  • Джейсон Александер — Сай Боргман
  • Дидрих Бадер — Брюс Уэйн / Бэтмен
  • Джим Раш — Эдвард Нигма / Загадочник, Стэн
  • Кристофер Мелони — комиссар Джеймс Гордон
  • Джанкарло Эспозито — Лекс Лютор
  • Рахул Коли — доктор Джонатан Крейн / Пугало
  • Сэна Латан — Селина Кайл / Женщина-кошка
  • Ванесса Маршалл — Принцесса Диана / Чудо-женщина, Дорис Цойль / Гиганта
  • Джейкоб Трамбле — Дэмиен Уэйн / Робин
  • Джеймс Адомиан — Бейн
  • Мэтт Оберг — Чарльз Браун / Кайтмен, Анатолий Князев / КГБист
  • Тиша Кэмпбелл — Тони Янг
  • Фил Ламарр — Дэвид Хайд / Чёрная Манта, Джейсон Праксис
  • Уэйн Найт — Освальд Кобблпот / Пингвин
  • Шон Джамброун — Джошуа Кобблпот
  • Эндрю Дэйли — Харви Дент / Двуликий
  • Уилл Сассо — Макси Зевс
  • Бриана Кукко — Барбара Гордон / Бэтгерл
  • Натали Моралес — Лоис Лейн
  • Крис Диамантополос — Артур Карри / Аквамен

Сериал был разработан Джастином Халперном, Патриком Шумакером и Дином Лори, которые также являются исполнительными продюсерами вместе с Куоко.

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