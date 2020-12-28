Исполнительницу главной роли в серале Крепостная заменили

Появились первые достоверные подробности о новом 3 сезоне сериала Крепостная. В сериале заменили исполнительницу главной роли.
Новый 3 сезон сериала Крепостная выходит в 2021 году. Однако, в сериале прошли серьезные изменения, и не только в плане сюжетной линии, но и актерского состава.
Любимая героиня многомиллионной армии поклонников сериала Катя Вербицкая в первых двух сезонах пережила немало испытаний: смерть любимого, погребение заживо, издевательство жестокой панночки и даже заточение в борделе. В 3 сезоне Крепостной по сюжету главная героиня предстанет перед зрителями другой Катей, окрепшей, более уверенной в себе и еще сильнее духом.
Создатели сериала приняли решение заменить главную героиню - достаточно смелый ход. Теперь Катю Вербицкую будет играть 25-летняя актриса Соня Присс. Сам образ Кати будет более смелый, девушка будет опытной и сильной.
Соня Присс - биография
Соня Присс - российская актриса. Соня Присс родилась 29 мая 1995 года в Санкт-Петербурге. В 2020 году окончила Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ), актерская мастерская С.Д. Черкасского.
При этом в кино начала сниматься с 2017 года.
Информацию о личной жизни предпочитает скрывать.
Соня Присс - фильмография
- 2017 - Крылья империи
- 2018-2019 - Пять минут тишины. Возвращение - Алёна
- 2018 - Вторая первая любовь - Аля
- 2019 - Рыцарь нашего времени
- 2019 - Неопалимый Феникс - поклонница
- 2019 - Сильная ты - Тая
- 2020 - Серебряные коньки - Алиса
- 2020 - Танцы на песке
- 2021 - Крепостная 3 сезон
"У нас была необычайно сложная задача ― найти актрису на роль героини, которую все уже знают и любят. Когда мы только начинали съемки первого сезона Крепостной, это была история простой девушки, которую ожидало много испытаний и препятствий. Продолжение Крепостной ― это история новой Кати, которая много чего пережила, и все это оставило заметные рубцы. Перед нами теперь другая героиня, и их нельзя сравнивать", - прокомментировала изменения шоураннер сериала Тала Пристаецкая.
Крепостная 2021 - новый список актеров
- Соня Присс
- Станислав Боклан
- Наталка Денисенко
- Анна Сагайдачная
- Марк Дробот
- Фатима Горбенко
- Тарас Цымбалюк
- Олеся Жураковская
- Виктор Жданов
- Максим Радугин
- Сергей Стрельников
- Федор Лавров
- Алина Коваленко
- Наталья Васько
- Слава Красовская
Точной даты выхода сериала пока что нет, но официально схемки начались с осени 2020 года, и пока что еще не завершились.