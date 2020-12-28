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Исполнительницу главной роли в серале Крепостная заменили

28 декабря 2020, 14:54

Появились первые достоверные подробности о новом 3 сезоне сериала Крепостная. В сериале заменили исполнительницу главной роли.

Крепостная 3 сезон
Крепостная 3 сезон - актеры, сюжет и дата выхода / СТБ

Новый 3 сезон сериала Крепостная выходит в 2021 году. Однако, в сериале прошли серьезные изменения, и не только в плане сюжетной линии, но и актерского состава.

Любимая героиня многомиллионной армии поклонников сериала Катя Вербицкая в первых двух сезонах пережила немало испытаний: смерть любимого, погребение заживо, издевательство жестокой панночки и даже заточение в борделе. В 3 сезоне Крепостной по сюжету главная героиня предстанет перед зрителями другой Катей, окрепшей, более уверенной в себе и еще сильнее духом.

Создатели сериала приняли решение заменить главную героиню - достаточно смелый ход. Теперь Катю Вербицкую будет играть 25-летняя актриса Соня Присс. Сам образ Кати будет более смелый, девушка будет опытной и сильной.

Соня Присс - биография

Соня Присс - российская актриса. Соня Присс родилась 29 мая 1995 года в Санкт-Петербурге. В 2020 году окончила Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ), актерская мастерская С.Д. Черкасского.

Соня Присс
Соня Присс / Пресс-служба

При этом в кино начала сниматься с 2017 года.

Информацию о личной жизни предпочитает скрывать.

Соня Присс - фильмография

  • 2017 - Крылья империи
  • 2018-2019 - Пять минут тишины. Возвращение - Алёна
  • 2018 - Вторая первая любовь - Аля
  • 2019 - Рыцарь нашего времени
  • 2019 - Неопалимый Феникс - поклонница
  • 2019 - Сильная ты - Тая
  • 2020 - Серебряные коньки - Алиса
  • 2020 - Танцы на песке
  • 2021 - Крепостная 3 сезон

"У нас была необычайно сложная задача ― найти актрису на роль героини, которую все уже знают и любят. Когда мы только начинали съемки первого сезона Крепостной, это была история простой девушки, которую ожидало много испытаний и препятствий. Продолжение Крепостной ― это история новой Кати, которая много чего пережила, и все это оставило заметные рубцы. Перед нами теперь другая героиня, и их нельзя сравнивать", - прокомментировала изменения шоураннер сериала Тала Пристаецкая.

Крепостная 2021 - новый список актеров

  • Соня Присс
  • Станислав Боклан
  • Наталка Денисенко
  • Анна Сагайдачная
  • Марк Дробот
  • Фатима Горбенко
  • Тарас Цымбалюк
  • Олеся Жураковская
  • Виктор Жданов
  • Максим Радугин
  • Сергей Стрельников
  • Федор Лавров
  • Алина Коваленко
  • Наталья Васько
  • Слава Красовская

Точной даты выхода сериала пока что нет, но официально схемки начались с осени 2020 года, и пока что еще не завершились.

новости шоу бизнеса Сериал Крепостная сериалы СТБ
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