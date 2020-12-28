Исполнительницу главной роли в серале Крепостная заменили

Крепостная 3 сезон - актеры, сюжет и дата выхода / СТБ

Новый 3 сезон сериала Крепостная выходит в 2021 году. Однако, в сериале прошли серьезные изменения, и не только в плане сюжетной линии, но и актерского состава.

Любимая героиня многомиллионной армии поклонников сериала Катя Вербицкая в первых двух сезонах пережила немало испытаний: смерть любимого, погребение заживо, издевательство жестокой панночки и даже заточение в борделе. В 3 сезоне Крепостной по сюжету главная героиня предстанет перед зрителями другой Катей, окрепшей, более уверенной в себе и еще сильнее духом.

Создатели сериала приняли решение заменить главную героиню - достаточно смелый ход. Теперь Катю Вербицкую будет играть 25-летняя актриса Соня Присс. Сам образ Кати будет более смелый, девушка будет опытной и сильной.

Соня Присс - биография

Соня Присс - российская актриса. Соня Присс родилась 29 мая 1995 года в Санкт-Петербурге. В 2020 году окончила Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ), актерская мастерская С.Д. Черкасского.

Соня Присс / Пресс-служба

При этом в кино начала сниматься с 2017 года.

Информацию о личной жизни предпочитает скрывать.

Соня Присс - фильмография

2017 - Крылья империи

2018-2019 - Пять минут тишины. Возвращение - Алёна

2018 - Вторая первая любовь - Аля

2019 - Рыцарь нашего времени

2019 - Неопалимый Феникс - поклонница

2019 - Сильная ты - Тая

2020 - Серебряные коньки - Алиса

2020 - Танцы на песке

2021 - Крепостная 3 сезон

"У нас была необычайно сложная задача ― найти актрису на роль героини, которую все уже знают и любят. Когда мы только начинали съемки первого сезона Крепостной, это была история простой девушки, которую ожидало много испытаний и препятствий. Продолжение Крепостной ― это история новой Кати, которая много чего пережила, и все это оставило заметные рубцы. Перед нами теперь другая героиня, и их нельзя сравнивать", - прокомментировала изменения шоураннер сериала Тала Пристаецкая.

Крепостная 2021 - новый список актеров

Соня Присс

Станислав Боклан

Наталка Денисенко

Анна Сагайдачная

Марк Дробот

Фатима Горбенко

Тарас Цымбалюк

Олеся Жураковская

Виктор Жданов

Максим Радугин

Сергей Стрельников

Федор Лавров

Алина Коваленко

Наталья Васько

Слава Красовская

Точной даты выхода сериала пока что нет, но официально схемки начались с осени 2020 года, и пока что еще не завершились.