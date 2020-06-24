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Как продавать наркотики онлайн (быстро) 2 сезон - дата выхода, актеры и сюжет

На Netflix выходит долгожданное продолжение сериала Как продавать наркотики онлайн (быстро) - 2 сезон.

24 июня 2020, 22:44
Как продавать наркотики онлайн (быстро) 2 сезон
Как продавать наркотики онлайн (быстро) 2 сезон / Netflix

Сериал Как продавать наркотики онлайн (быстро) 2 сезон выходит на Netflix 21 июля 2020.

Как продавать наркотики онлайн (быстро) - это Во все тяжкие на минималках - новый сериал Netflix, который повествует о том, как девушка простого немецкого парня уходит к торговцу наркотиками, и чтобы впечатлить ее, вернуть, показать свою крутость, он начинает продавать наркотики.

Примечательно, что как и доктор Гезенберг, главный герой продает метамфетамин - только через онлайн магазин.

Во втором сезоне все будет еще более пугающе, смешно и серьезно, чем в первом.

Несмотря на карантин из-за коронавируса, 2 сезон выходит на Metflix почти что по плану.

Как продавать наркотики онлайн (быстро) 2 сезон - актеры и роли

  • Максимилиан Мундт (Мориц Зиммерманн)
  • Анна Лена Кленке (Лиза Новак)
  • Данило Камперидис (Ленни Сандер)
  • Дамиан Хардунг (Даниэль Рифферт)
  • Луна Батист Шаллер (Герда)
  • Леони Веселов (Фритзи)
  • Бьярне Медель (Дилер Буба)
  • Роланд Рибелинг (Дженс Зиммерманн)
  • Джолина Амели Тринкс (Мари Зиммерманн)
  • Джонатан Фрейкс (сам себя)

Как продавать наркотики онлайн (быстро) 2 сезон трейлер смотреть онлайн:

Напомним, до этого на Netflix вышел официальный тизер с датой выхода 5 сезона сериала Люцифер.

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