Как продавать наркотики онлайн (быстро) 2 сезон - дата выхода, актеры и сюжет

Сериал Как продавать наркотики онлайн (быстро) 2 сезон выходит на Netflix 21 июля 2020.
Как продавать наркотики онлайн (быстро) - это Во все тяжкие на минималках - новый сериал Netflix, который повествует о том, как девушка простого немецкого парня уходит к торговцу наркотиками, и чтобы впечатлить ее, вернуть, показать свою крутость, он начинает продавать наркотики.
Примечательно, что как и доктор Гезенберг, главный герой продает метамфетамин - только через онлайн магазин.
Во втором сезоне все будет еще более пугающе, смешно и серьезно, чем в первом.
Несмотря на карантин из-за коронавируса, 2 сезон выходит на Metflix почти что по плану.
Как продавать наркотики онлайн (быстро) 2 сезон - актеры и роли
- Максимилиан Мундт (Мориц Зиммерманн)
- Анна Лена Кленке (Лиза Новак)
- Данило Камперидис (Ленни Сандер)
- Дамиан Хардунг (Даниэль Рифферт)
- Луна Батист Шаллер (Герда)
- Леони Веселов (Фритзи)
- Бьярне Медель (Дилер Буба)
- Роланд Рибелинг (Дженс Зиммерманн)
- Джолина Амели Тринкс (Мари Зиммерманн)
- Джонатан Фрейкс (сам себя)
Как продавать наркотики онлайн (быстро) 2 сезон трейлер смотреть онлайн:
Напомним, до этого на Netflix вышел официальный тизер с датой выхода 5 сезона сериала Люцифер.