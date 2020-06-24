Как продавать наркотики онлайн (быстро) 2 сезон - дата выхода, актеры и сюжет

Как продавать наркотики онлайн (быстро) 2 сезон / Netflix

Сериал Как продавать наркотики онлайн (быстро) 2 сезон выходит на Netflix 21 июля 2020.

Как продавать наркотики онлайн (быстро) - это Во все тяжкие на минималках - новый сериал Netflix, который повествует о том, как девушка простого немецкого парня уходит к торговцу наркотиками, и чтобы впечатлить ее, вернуть, показать свою крутость, он начинает продавать наркотики.

Примечательно, что как и доктор Гезенберг, главный герой продает метамфетамин - только через онлайн магазин.

Во втором сезоне все будет еще более пугающе, смешно и серьезно, чем в первом.

Несмотря на карантин из-за коронавируса, 2 сезон выходит на Metflix почти что по плану.

Как продавать наркотики онлайн (быстро) 2 сезон - актеры и роли

Максимилиан Мундт (Мориц Зиммерманн)

Анна Лена Кленке (Лиза Новак)

Данило Камперидис (Ленни Сандер)

Дамиан Хардунг (Даниэль Рифферт)

Луна Батист Шаллер (Герда)

Леони Веселов (Фритзи)

Бьярне Медель (Дилер Буба)

Роланд Рибелинг (Дженс Зиммерманн)

Джолина Амели Тринкс (Мари Зиммерманн)

Джонатан Фрейкс (сам себя)

Как продавать наркотики онлайн (быстро) 2 сезон трейлер смотреть онлайн:

Напомним, до этого на Netflix вышел официальный тизер с датой выхода 5 сезона сериала Люцифер.