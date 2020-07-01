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Кингс Мен 2020 - новый трейлер и подробности премьеры в Украине

Один из самых ожидаемых фильмов 2020 года Кингс мен - 3 фильм франшизы не вышел в Украине вовремя, но получил теперь новую дату выхода.

1 июля 2020, 12:38
Кингс мен 2020
Кингс мен 2020 / Courtesy of 20th Century Studios

Наконец-то 20th Century Studios опеределились с датой выхода приквела фильмов Кингсмен и Кингсмен 2 Золокое кольцо. Фильм Кингс мен 2020 выйдет в Украине 17 сентября во всех кинотреатрах.

Вышел новый трейлер с украинкой озвучкой, в котором показали те моменты, которых не было ранее.

Прозвучали легендарные фразы "Человек формируют манеры", а также первый магазинчик одежды Кингсменов также появился в кадре.

Создатели фильма не только сделали Распутина главным антагонистом - на первых кадрах он устраивает собрание, которое пародирует фильм Лига Джентльменов с Шоном Коннори. Распутин собирает злодеев и повстанцев, обещая им руководство миром.Читайте такжеKingsman 3: дата выхода и сюжет приквела

Кроме того, показали эпичные драки, тренировки и членов первой организации Кингсмен, а также попа Распутина, который лично раздает тычки всем кингсменам вместе взятым.

Режиссером ленты стал Мэтью Вон, а главные роли сыграли Рэйф Файнзом, Джемма Артертон, Рис Иванc, Гуд, Том Голландер, Харрис Дикинсон, Даниэль Брюль и Джимон Гонсу и Чальз Дэнс.

Кингс мен 2020 смотреть онлайн новый трейлер с украинским переводом:

Напомним, 3 фильм из франшизы Кингс мен выходит позже из-за карантина. Кингс мен 2020 выйдет в Украине 17 сентября.

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