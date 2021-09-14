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Крепостная 3 сезон - актеры открыли подробности сериала перед премьерой

14 сентября 2021, 10:54

Актеры новой части истории о Кате Вербицкой рассказали о своих впечатлениях от 3 сезона, который выходит осенью 2021.

Крепостная 3 сезон - Соня Присс
Крепостная 3 сезон - Соня Присс / instagram.com/sonyapriss/

Осенью на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера легендарной костюмированной мелодрамы Кріпосна 3 сезон, которая получила название "Жадана любов". Зрители увидят продолжение историй своих любимый героев и узнают, что им уготовили создатели сериала. Сами актеры признаются: читая сценарий, не могли оторваться.

А кто-то и вовсе не узнал своего персонажа в новом сезоне. История, которая покорила несколько десятков стран, спровоцировала обсуждение будущего Андрея Жадана, и влюбила в себя зрителей по всему миру.

Как сообщают создатели сериала, по-прежнему главной ценностью героев остается любовь - будь это помещик или крепостной. Именно она способна сподвигнуть каждого на поступки, которые неподвластны статусу. Новый сезон легендарной мелодрамы удивит зрителя еще больше. А вот что о грядущей премьере на СТБ говорят сами актеры.

Катерину Вербицкую играет актриса Соня Присс в новом сезоне. Создатели хотели изменить типаж героини, и совершили "замену".

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Позади Кати жизнь в роли собственности Червинских и Лидии Шефер, беспощадная месть купчихи и смерть любимого Алексея Косача. Но свет в конце тоннеля и надежда на лучшее пришли в жизнь Кати, когда ее спас Андрей Жадан. Однако в конце второго сезона во время венчания в сердце возлюбленного вонзили нож…

"В течение нового сезона Катя будет взрослеть. Ее ждут очень тяжелые переживания, и я могу только догадываться, как бы изменился реальный человек, который бы прошел через все, что прошла Катя. Я попыталась прочувствовать это на себе. Более того, в новом сезоне Крепостной поднимается много тем, актуальных до сих пор. И мы можем провести параллели. И смотря этот сериал, увидеть, как изменилось наше общество, какой прогресс совершило", - рассказала Соня Присс

Соня Присс - Катя Вербицкая
Соня Присс - Катя Вербицкая / СТБ

Тарас Цымбалюк перевоплотился в добродушного кузнеца Назара. Напомним, что его история в сериале началась с того, как его купил богатый помещик Петр Червинский. Читайте такжеКрепостная 3 сезон: что покажут в сериале - новые подробности

Назар немногословный, закрытый человек, который редко делится своими чувствами. Если Назар страдает и мучается — никогда этого не покажет другим.

"Я когда прочитал сюжет, то удивился линиям многих героев. В первую очередь Назара. Я иначе себе рисовал его будущее. Конечно, есть от чего отталкиваться, есть что играть. Очень много событий, очень насыщенный сюжет. Мой герой мятежный. Он силен духом и своим поведением. В новом сезоне зритель удивится. Я тоже удивился. Поэтому... продолжение будет реально неожиданным", - обещает он.

Тарас Цимбалюк - Назар
Тарас Цимбалюк - Назар / СТБ

Молодую, своенравную и трудолюбивую Галю в легендарном сериале Крепостная сыграла Слава Красовская. Мы узнали героиню как прислугу в доме помещиков Червинских, которая завидовала более удачливой крепостной Катерине, освобожденной от тяжелого труда. У Гали сложный характер, но она способна меняться. Второй сезон это доказал. Слава признается, что трансформироваться с каждым сезоном — самое интересное, что может быть в работе актера.

Слава Красовская - Галя
Слава Красовская - Галя / СТБ

"Во-первых Галина встретила любовь, поняла как это, когда тебя любят, когда тебя не используют, когда тебя не заставляют делать чего-то, чего ты не хочешь. Почувствовала, когда о тебе заботятся. Узнала, что такое семья. И это ее меняет, она хочет помогать другим людям. Во втором сезоне она стала мамой, а материнское сердце — это же вообще другое, чем просто женское. Она стала мудрее и взрослее. А впереди ее ждут новые события, которые еще больше раскроют характер. А вот с какой стороны — сильной или слабой — покажет новый сезон", - объяснила она. Читайте такжеКрепостная 3 сезон - трейлер раскрыл историю в стиле легендарной Анжелики

Олеся Жураковская сыграла бойкую и острую на язык кухарку дома Червинских — Павлину. Женщина была хоть и вольная, но несчастливая в жизни. Совсем юной она вышла замуж, а мужа сразу забрали в солдаты, где он и погиб. Так Павлина вроде и замужем побывала, но никогда не чувствовала себя женой по-настоящему. Однако вскоре её судьба изменится.

"То, что это будет чрезвычайно интересно, — это я вам гарантирую. То, что будет происходить с героями, это никак не предсказуемо. Но поверьте, это будет здорово. Я читала и не могла оторваться. Не всегда читаю сценарий так, что прям в запой. А тут открыла, и пока я не дочитала до последней строчки, не могла остановиться", - призналась Жураковская.

Олеся Жураковская - Павлина
Олеся Жураковская - Павлина / СТБ

В третьем сезоне события обретут невероятный поворот — Назар и Орыся станут супругами и родителями, Смиренная крепостная наконец-то вдохнет жизнь. Девушка, которая не могла мечтать о свободе, и принимала судьбу рабыни с достоинством, обретет главный подарок судьбы. Орысю в Крепостной сыграла Инна Рощина.

"Орыся станет очень счастливой! Она повзрослеет, это будет уже не просто девушка, а женщина, жена. В ней многое изменится, и это будет проглядываться в персонаже. Орысю и Назара ждет большое счастье — рождение новой жизни", - вдохновленно открылась актриса.

Ирина Рощина - Орыся
Ирина Рощина - Орыся / СТБ

Анна Сагайдачная сыграла настоящую аристократку и большую модницу. Ее персонаж Натали Дорошенко — пример барышни 19 века, образованной в соответствии с требованиями своего времени. Однако брак с помещиком Григорием Червинским разделил жизнь Натали на до и после.

"В третьем сезоне мы увидим совершенно другую Натали. Все пытаются разгадать ее историю, что с ней произойдет, чем закончится сюжет, жива ли она, в конце концов… Пусть это останется загадкой. Скажу только, что ей предстоит непростой путь. И, в первую очередь, это будет ее беседа с Богом и с самой собой. Справится ли она со своими страхами, со своими демонами, скажем так, ― это мы увидим в конце третьего сезона", - заинтриговала Сагайдачная.

Анна Сагайдачная - Натали
Анна Сагайдачная - Натали / СТБ

Ольга Родзевич — дочь киевского помещика, которая отличается свободными взглядами. Своевольная и умная, она борется за права женщин и осуждает стереотипы о женщинах и их месте в социуме. Алина Коваленко признается, что с нетерпением ждет продолжение истории. Более того, считает этот сезон самым непредсказуемым!

Алина Коваленко - Ольга
Алина Коваленко - Ольга / СТБ

"Когда читала сценарий 3 сезона, я не могла оторваться, настолько моя героиня раскрывается по другому. Зритель увидит ее совершенно в новых ситуациях. У нее появляются новые грани. Такого от Ольги мы не ждем точно. И я не ждала. Я думаю, что этот сезон будет более неожиданный, более непредсказуемый. В нем очень много сюжетных поворотов, которые удивляют. Сценарий очень проработан. Сюжетная линия и то, как изменились персонажи, — это очень, очень, очень круто", - заявила она.

Напомним, на СТБ утверждают, что по сюжету жизнь Кати Вербицкой разделилась на "до" и "после" нападения на Жадана, и что новый сезон удивит зрителей.

Точной даты выхода 3 сезона Крепостной не называют, но она запланирована на осенний сезон в 2021 году.

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