Крепостная 3 сезон - трейлер раскрыл историю в стиле легендарной Анжелики

Крепостная 3 сезон - смотреть трейлер / СТБ кадр их трейлера

Вышел трейлер 3 сезона сериала Крепостная, который выходит на СТБ осенью 2021 года. После перемены актрисы, исполняющей главную роль и полутора лет карантина из-за коронавируса, создатели смогли подготовить продолжение сериала.

В новом трейлере показали, что Андрей Жадан все же не выжил, и права Кати Вербицкой на его имение весьма сомнительные. Особенно, на фоне того, что вернулся ее злейший враг - Петр Иванович, который не признает ни выкуп имения, ни то, что бывшая крепостная стала свободным человеком.

На фоне проблем с полицаями и противостояния с паном, Катя неожиданно встречает еще одного молодого дворянина, который в нее влюбляется. Вот только, судя по всему, он может быть тем "призраком" в маске, который убил Жадана.

Кате пытаются доказать, что Андрей Жадан, который спас ее от страшной участи - не просто бывший крепостной, который разбогател и стал помогать людям, что в его жизни затаилась страшная тайна о крови на руках.

Вербицкую же, по традиции снова выкрадают, и на кадрах трейлера показали, что ей приходится пережить немалые муки из-за этого похищения.

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На СТБ утверждают, что по сюжету жизнь Кати Вербицкой разделилась на "до" и "после" нападения на Жадана, и что новый сезон удивит зрителей.

Между тем, самые искушенные уже начали замечать, что третий сезон Крепостной начинает напоминать серию романов Анжелика от легендарного А. Дюма. Главная героиня переживает испытания не меньшей тяжести, но в истории Кати Вербицкой нет ни намека на то, что в финале она снова встретит своего единственного и любимого.