Крик 2022 - назвали дату выхода и актерский состав фильма

Крик 2022 - дата выхода и актеры / кадр из к/ф Крик 1996

Нив Кэмпбелл повторит свою роль Сидни Прескотт в перезапуске Крика от кооперации Paramount-Spyglass.

Актриса и создатели фильма официально подтвердили это, пишет Dedline.

Актриса Нив Кэмпбелл, сыгравшая роль Сидни Прескотт, завершила переговоры и появится в новой части хоррора. В разных вариантах источников фильм называют либо перезапуском, либо продолжением.

Тем не менее, основной актерский состав оригинальной франшизы уже подписался на фильм.

Крик 2022 - актеры и роли

Нив Кэмпбелл - Сидни Прескот,

Дэвид Аркетта - шериф Дьюи,

Кортни Кокс - репортер Гейл Уэзерс,

Дилан Миннетт,

Мэйсон Гудинг,

Мики Мэдисон.

Нив Кэмпбелл / Instagram

Пока что точно неизвестно, насколько значимыми будут роли "старой гвардии", и какие роли получили новые актеры.

Дату выхода фильма показали в первом тизере, который вышел на днях в соцсетя.

Съемки нового Крика должны стартовать в этом году, а в прокат фильм планируют выпустить 14 января 2022-го.