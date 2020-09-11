Крик 2022 - назвали дату выхода и актерский состав фильма

Paramount занимается продолжение знаменитой франшизы Крик, и на главную роль снова позвали Нив Кэмбелл - звезду еще Крика 1996 года.
Нив Кэмпбелл повторит свою роль Сидни Прескотт в перезапуске Крика от кооперации Paramount-Spyglass.
Актриса и создатели фильма официально подтвердили это, пишет Dedline.
Актриса Нив Кэмпбелл, сыгравшая роль Сидни Прескотт, завершила переговоры и появится в новой части хоррора. В разных вариантах источников фильм называют либо перезапуском, либо продолжением.
Тем не менее, основной актерский состав оригинальной франшизы уже подписался на фильм.
Крик 2022 - актеры и роли
- Нив Кэмпбелл - Сидни Прескот,
- Дэвид Аркетта - шериф Дьюи,
- Кортни Кокс - репортер Гейл Уэзерс,
- Дилан Миннетт,
- Мэйсон Гудинг,
- Мики Мэдисон.
Пока что точно неизвестно, насколько значимыми будут роли "старой гвардии", и какие роли получили новые актеры.
Дату выхода фильма показали в первом тизере, который вышел на днях в соцсетя.
Съемки нового Крика должны стартовать в этом году, а в прокат фильм планируют выпустить 14 января 2022-го.
Автор: Александр Галаджий