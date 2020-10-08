Кровь Зевса - Netflix снял сериал по мотивам греческих мифов

Телесервис Netflix снимает новый мультсериал на новую свежую тему - греческого героического эпоса, и показал первый трейлер будущего проекта.
Новый мультсериал Кровь Зевса выходит на Netflix осенью 2020, и телесервис представил трейлер, в котором раскрыл необычный сюжет.
Создатели Крови Зевса обратились к греческой мифологии, и создали нечто совершенное новое. Не забыв про полигамную натуру главы греческого пантеона Зевса, они рассказали совершенно новую историю, которой никогда не было среди греческой мифологии.
В сериале появятся и знакомые боги и монстры из мифов и легенд, а кое-что создатели придумали сами, как, например, основной сюжет.
Над мультсериалом работала студия Powerhouse Animation, ранее она занималась Castlevania для Netflix. Шоуранеры - Чарли Парлапанидес и Влас Парлапанидес. Режиссер - Шаунт Нигогосян.
Кровь Зевса 2020 - сюжет
"В назревающей войне между богами Олимпа и титанами Херон, простолюдин, живущий на окраинах Древней Греции, становится единственной надеждой человечества на выживание в армии злых демонов, когда он открывает секреты своего прошлого", - говорится в описании ленты.
В трейлере же рассказывают, что якобы во время войны богов с титанами, последний поверженный титан проклял их, и из его крови родились чудовища - гиганты, циклопы и прочее. Боги начали новое противостояние с нескончаемой ордой, но пострадали, как раз, снова люди.
Никаких типичных героев не будет, только парень Херон, который на самом деле очередной внебрачный сын Зевса и полубог, и может всех спасти.
Отметим, что имя Херон перекликается сразу с несколькими "реальными" героями-полубогами из мифов - Хироном-кентавром и Хароном. В первом случае это сын титана и нимфы, а во втором первоначальных стихий - Эреба и Ночи.
Кровь Зевса - актеры и роли
- Дерек Филлипс - Херон
- Джейсон О'Мара - Зевс
- Клаудия Кристиан - Гера
- Элиас Туфексис - Серафим
- Мэми Гаммер - Электра
- Крис Диамантопулос - Эвиос
- Джессика Хенвик - Алексия
- Мелина Канакаредес - Ариана
- Мэттью Мерсер - Гермес
- Адетокумбо МакКормак - Кофи
Кровь Зевса 2020 - смотреть онлайн трейлер нового сериала Netflix:
Сериал Кровь Зевса выходит 27 октября на Netflix.