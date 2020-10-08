Кровь Зевса - Netflix снял сериал по мотивам греческих мифов

Кровь Зевса 2020 - дата выхода / кадр из сериала

Новый мультсериал Кровь Зевса выходит на Netflix осенью 2020, и телесервис представил трейлер, в котором раскрыл необычный сюжет.

Создатели Крови Зевса обратились к греческой мифологии, и создали нечто совершенное новое. Не забыв про полигамную натуру главы греческого пантеона Зевса, они рассказали совершенно новую историю, которой никогда не было среди греческой мифологии.

В сериале появятся и знакомые боги и монстры из мифов и легенд, а кое-что создатели придумали сами, как, например, основной сюжет.

Над мультсериалом работала студия Powerhouse Animation, ранее она занималась Castlevania для Netflix. Шоуранеры - Чарли Парлапанидес и Влас Парлапанидес. Режиссер - Шаунт Нигогосян.

Кровь Зевса 2020 - сюжет

"В назревающей войне между богами Олимпа и титанами Херон, простолюдин, живущий на окраинах Древней Греции, становится единственной надеждой человечества на выживание в армии злых демонов, когда он открывает секреты своего прошлого", - говорится в описании ленты.

В трейлере же рассказывают, что якобы во время войны богов с титанами, последний поверженный титан проклял их, и из его крови родились чудовища - гиганты, циклопы и прочее. Боги начали новое противостояние с нескончаемой ордой, но пострадали, как раз, снова люди.

Никаких типичных героев не будет, только парень Херон, который на самом деле очередной внебрачный сын Зевса и полубог, и может всех спасти.

Отметим, что имя Херон перекликается сразу с несколькими "реальными" героями-полубогами из мифов - Хироном-кентавром и Хароном. В первом случае это сын титана и нимфы, а во втором первоначальных стихий - Эреба и Ночи.

Кровь Зевса - актеры и роли

Дерек Филлипс - Херон

Джейсон О'Мара - Зевс

Клаудия Кристиан - Гера

Элиас Туфексис - Серафим

Мэми Гаммер - Электра

Крис Диамантопулос - Эвиос

Джессика Хенвик - Алексия

Мелина Канакаредес - Ариана

Мэттью Мерсер - Гермес

Адетокумбо МакКормак - Кофи

Кровь Зевса 2020 - смотреть онлайн трейлер нового сериала Netflix:

Сериал Кровь Зевса выходит 27 октября на Netflix.