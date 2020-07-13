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Люцифер 5 сезон - сюжет и официальный трейлер сериала

5 сезон сериала Люцифер получил расширенный трейлер, в котором раскрывается главная интрига - почему Люцифер вернулся на Землю, и что происходит.

13 июля 2020, 17:39
Люцифер 5 сезон
Люцифер 5 сезон / Netflix

Шоуранеры сериала Люцифер 5 сезон сразу раскрыли все карты нового сезона в первом же трейлере. По сюжету Люциферу придется спуститься а Ада, чтобы противостоять своему брату-близнецу, о котором знают только Аминадиэль и Мэйзекин.

В новом 5 сезоне сериала Люцифер появится брат-близнец Люцифера - Неожиданно это Михаил, который отличается от брата только проблемой со спиной.

Пока Хлои пытается справляться без Люцифера, его злой брат-близнец спускается на Землю. И это не кто-либо, а сам Михаил, который вообще-то архангел.

Люцифер 5 сезон
Люцифер 5 сезон / Netflix

Он намеревается отомстить Люциферу за обиды, и уничтожить все, что, что радовало брата на Земле, в том числе Хлои.

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В трейлере показали, что Михаил успешно сразился с Аминадиилем и самим Люцифером, обоих победив. Однако, каким-то образом его побуждает Мейзекин, которой он и называет свое имя.

Люцифер 5 сезон - смотреть онлайн трейлер Netflix:

Напомним, сериал Люцифер 5 сезон выйдет 21 августа в объеме сразу 16 серий.

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