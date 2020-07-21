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Люцифер 5 сезон - Netflix представили нового героя

В 5 сезон Люцифера вводят еще одного главного героя вместо потерянных в 3 и 4 сезонах мертвыми.

21 июля 2020, 18:12
Люцифер 5 сезон
Люцифер 5 сезон - новый персонаж / Instagram

Накануне выхода 5 сезона Люцифера, Netflix раскрыли имя нового главного егроя сериала, который будет связан с криминалисткой полиции Эллой Лопес.

Об этом написало издание EW, опубликовав фото актера в образе.

Алекс Кох появится в пятом сезоне Люцифера в качестве нового любовного интереса Эллы Лопес (Эми Гарсиа), Пита Дейли.

Пит Дейли - репортер из местного издания, который расследует одно из дел Люцифера и Хлои, и случайно пересекается с игривой Эллой. Он описан как "обаятельный, занудный и дружелюбный".Читайте такжеЛюцифер 5 сезон: точная дата выхода, актеры, сюжет

Эми Гарсиа рассказала, что Дейли - мужской вариант Эллы, и что они вместе ходят на съезды Стартрека и многое другое.

"В пятом сезоне мы увидим, что у Эллы случился кризис личности, который, я думаю, будет немного трудно наблюдать, но он также очень полезен - потому что у кого-то не было кризиса личности в какой-то момент?", - сказала Гарсия EW.

Люцифер 5 сезон - Алекс Кох
Люцифер 5 сезон - Алекс Кох / Entertainment Weekly

Она уверена, что новый парень в 5 сезоне переведет Эллу обратно "на светлую сторону" после трагедий 4 и 3 сезонов.

Люцифер новости шоу бизнеса сериалы Netflix
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